Подъем ног: техника, ошибки и варианты для крепкого кора

Разделение пресса на «верхний» и «нижний» — условность. Прямая мышца живота работает как единое целое. Исследования показывают, что при подъеме ног активность нижних отделов прямой мышцы живота может быть чуть выше, чем верхних, но разница невелика и зависит от техники. Так что для комплексного развития пресса важно включать в тренировку оба типа упражнений.