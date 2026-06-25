Махи ногами: упражнение для ягодиц и бедер

Встаньте боком к стене или стулу и слегка придерживайтесь рукой за опору для равновесия, не перенося на нее вес тела. Отведите ногу немного в сторону, а затем сделайте ею мах перед опорной ногой по диагонали. Корпус держите прямо, не наклоняйтесь в сторону опорной ноги.