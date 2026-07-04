Джей Ло, Синди Кроуфорд и другие звезды, которые не боятся стареть

В мире, где молодость часто возводят в культ, эти женщины выбрали другой путь. Они не скрывают свой возраст, не пытаются обмануть время, а просто продолжают работать над собой — из любви к своему телу. Их секрет не в волшебных таблетках и не в десятках пластических операций, а в ежедневном труде, осознанном подходе к питанию и умении слушать себя. В этой статье — четыре звезды, которые доказывают, что возраст — это повод заботиться о себе с еще большей любовью.