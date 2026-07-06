Подтягивания обратным хватом: как нагрузить спину, а не только бицепс

Один и тот же хват можно выполнять с разным акцентом. Если сразу сгибать руки и тянуться подбородком выше перекладины, быстрее устают бицепсы. Если начать движение с работы лопаток, слегка отклонить корпус назад и тянуть к перекладине верхнюю часть груди, нагрузка обычно лучше ощущается в широчайших мышцах спины.