Утро или вечер: в какое время растяжка приносит максимум пользы

Растяжка помогает сделать мышцы более эластичными, улучшить подвижность суставов и снять напряжение после нагрузок. Но один и тот же комплекс упражнений может давать разный эффект в зависимости от времени суток. Именно поэтому тренеры советуют выбирать время занятий с учетом своих целей.
Что дает растяжка утром
После ночного отдыха мышцы и суставы становятся менее подвижными, поэтому утром многие ощущают скованность в теле. Несколько простых упражнений помогают улучшить кровообращение, мягко разбудить мышцы и сделать движения более свободными. Такая разминка особенно полезна людям, которые много времени проводят сидя.
При этом специалисты советуют не торопиться и не пытаться сразу выполнять упражнения с большой амплитудой. Утром мышцы менее эластичны, поэтому все движения должны быть плавными, без рывков и сильной боли. В таком режиме растяжка помогает легче войти в рабочий день и снижает риск травм во время последующих физических нагрузок.
Для утренней растяжки подойдут простые упражнения:
- плавные наклоны головы вперед, назад и в стороны;
- круговые движения плечами;
- растяжка мышц спины с вытягиванием рук вверх;
- наклоны корпуса к ногам без резких движений;
- легкая растяжка икроножных мышц и задней поверхности бедра.
Почему вечером тянуться проще
К вечеру тело уже успевает разогреться за счет повседневной активности, поэтому мышцы становятся более подвижными и легче переносят растяжку. Именно поэтому многие тренеры рекомендуют выполнять более глубокие упражнения на гибкость во второй половине дня, когда проще постепенно увеличивать амплитуду движений.
Кроме того, вечерний стретчинг помогает снять мышечное напряжение после работы или тренировки. Спокойные упражнения и размеренное дыхание способствуют расслаблению, а некоторым людям даже помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна.
Для вечерней растяжки подойдет следующее:
- растяжка мышц бедер и ягодиц;
- поза «бабочка» для раскрытия тазобедренных суставов;
- глубокие выпады для растяжки сгибателей бедра;
- поза «ребенок» для расслабления спины;
- мягкие скручивания лежа для снятия напряжения в пояснице.
Главное правило остается тем же: движения должны быть плавными, без рывков и резкой боли. Если заниматься регулярно, вечерняя растяжка постепенно помогает развивать гибкость и быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.
Сколько раз в неделю делать растяжку
Специалисты рекомендуют заниматься стретчингом 3−4 раза в неделю по 30 минут. Такой режим помогает постепенно развивать гибкость, не перегружая мышцы и связки. Если цель — просто поддерживать тело в тонусе и уменьшить скованность, достаточно короткой растяжки по 15−20 минут каждый день.
Чтобы занятия приносили пользу, важно соблюдать несколько простых правил:
- перед растяжкой немного разогреть мышцы ходьбой, легкой разминкой или несколькими простыми упражнениями;
- выполнять все движения плавно, без рывков;
- не пытаться сразу увеличить амплитуду или сесть на шпагат;
- не терпеть резкую боль — допустимо лишь легкое чувство натяжения мышц;
- постепенно увеличивать нагрузку и не забывать про ровное дыхание.
Если человек только начинает заниматься стретчингом, тренеры советуют не гнаться за сложными упражнениями. Лучше выполнять короткие, но регулярные тренировки. Именно такой подход помогает улучшить гибкость и снизить риск травм.