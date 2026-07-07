Утро или вечер: в какое время растяжка приносит максимум пользы

При этом специалисты советуют не торопиться и не пытаться сразу выполнять упражнения с большой амплитудой. Утром мышцы менее эластичны, поэтому все движения должны быть плавными, без рывков и сильной боли. В таком режиме растяжка помогает легче войти в рабочий день и снижает риск травм во время последующих физических нагрузок.