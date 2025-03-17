Стретчинг: советы эксперта по эффективной растяжке

«Важно следить за болевыми ощущениями при растяжке, — объясняет тренер Юлия Анцупова. — Если всю “боль” оценить по 10-балльной шкале, где 1 — это легкое жжение, а 10 — уже болевой шок, то при растяжке нужно “терпеть” только 3—4. Обратная ситуация, когда при выполнении упражнения человек ничего не чувствует. Значит, растяжки не происходит. Нужно или поменять упражнение, или усложнить его. Легкие болевые ощущения при растяжке — показатель эффективной работы мышц».