Польза стретчинга: что меняется в теле при регулярных занятиях

Тренировать гибкость полезно не только ради шпагата. Регулярный стретчинг постепенно снижает скованность и расширяет амплитуду движений.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина выполняет растяжку.
Источник: Freepik

Польза стретчинга связана с улучшением подвижности суставов, снижением мышечного напряжения и более мягким восстановлением после тренировок. Растяжка не заменяет силовые упражнения или кардио, но делает их безопаснее и эффективнее. Разберем, какие изменения происходят в организме и отличается ли эффект для женщин и мужчин.

Эффект от стретчинг-тренировок для женщин и мужчин

Регулярная растяжка повышает гибкость и улучшает качество движений.

Девушка у ноутбука делает растяжку.
Растяжка улучшает кровоснабжение мышц.Источник: Freepik

Что меняется при регулярных занятиях

Если заниматься два-три раза в неделю, со временем можно заметить:

  • движения становятся свободнее;
  • мышцы меньше «забиваются» после силовой работы;
  • уходит постоянное напряжение в шее и пояснице;
  • проще держать спину ровной;
  • снижается ощущение скованности после рабочего дня.

Растяжка улучшает кровоснабжение мышц, поэтому восстановление проходит мягче. После тренировок меньше тяжести и «деревянности».

«Растянутые мышцы менее подвержены разрывам: эластичная ткань лучше переносит резкие движения и неожиданную нагрузку», — отмечает педагог дополнительного образования «МЦДТ г. Челябинска», тренер Студии эстетической гимнастики «Алекса», спортивный судья Юлия Анцупова.

Если сделать паузу на несколько недель, гибкость постепенно снижается. Подвижность требует регулярной практики — иначе диапазон движений снова сокращается.

Есть ли разница для женщин и мужчин

Мужчина и женщина занимаются спортом.
Стретчинг не делится на «женский» и «мужской».Источник: Freepik

Стретчинг действует одинаково, но ощущения и скорость прогресса могут отличаться.

У женщин гибкость часто развивается быстрее — связки обычно более подвижны. У некоторых уменьшаются боли во время менструации за счет снижения напряжения в пояснице и области таза.

У мужчин мышцы чаще плотнее, поэтому тянуться сложнее и результат приходит медленнее. Со временем движения в плечах и тазобедренных суставах становятся свободнее, уходит скованность после зала.

При сидячей работе у людей любого пола укорачиваются грудные мышцы и сгибатели бедра. Растяжка в этих зонах помогает легче держать спину ровной и снижает напряжение в пояснице.

Стретчинг не делится на «женский» и «мужской». Он просто возвращает телу подвижность.

Помогает ли стретчинг в похудении

Растяжка не расходует много калорий. Если цель — снизить вес, решающими остаются питание и общий уровень активности.

При этом стретчинг может косвенно поддержать процесс:

  • снижает ощущение скованности после нагрузки;
  • поддерживает подвижность между тренировками;
  • уменьшает мышечное напряжение;
  • при ровной осанке фигура выглядит стройнее, даже без изменений в весе.

Сам по себе стретчинг не убирает жировые отложения. Но в сочетании с силовыми тренировками, кардио и сбалансированным рационом он помогает поддерживать регулярность занятий. Поэтому растяжку часто используют как элемент восстановления или мягкую нагрузку в периоды снижения интенсивности.