Польза стретчинга: что меняется в теле при регулярных занятиях

Польза стретчинга связана с улучшением подвижности суставов, снижением мышечного напряжения и более мягким восстановлением после тренировок. Растяжка не заменяет силовые упражнения или кардио, но делает их безопаснее и эффективнее. Разберем, какие изменения происходят в организме и отличается ли эффект для женщин и мужчин.