Противопоказания к стретчингу: когда растяжка может навредить

Противопоказания к стретчингу касаются состояний, при которых дополнительное растяжение тканей может усилить боль, воспаление или нестабильность суставов. В некоторых случаях занятия стоит временно отложить, а иногда — согласовать формат нагрузки с врачом.
Кому нельзя заниматься стретчингом
Полный запрет на растяжку встречается редко. Чаще речь идет о временных ограничениях или корректировке упражнений. Сначала расскажем о ситуациях, при которых от самостоятельных занятий лучше вообще отказаться.
Острые травмы
Свежие вывихи, растяжения связок, переломы, ушибы — повод исключить нагрузку на поврежденную область. Растягивание тканей в период активного восстановления может замедлить заживление.
Возвращаться к упражнениям можно только после стабилизации сустава и разрешения специалиста.
Обострение заболеваний суставов и позвоночника
При грыжах, выраженном артрите, воспалении связок или нестабильности позвоночника глубокая растяжка может усилить боль.
В таких случаях формат занятий подбирают индивидуально. Самостоятельные попытки «растянуть спину» нередко приводят к ухудшению состояния.
Выраженные сосудистые нарушения
При тяжелой форме варикозной болезни, атеросклерозе или других серьезных проблемах с сосудами нагрузка должна быть согласована с врачом. Длительные статические позы и сильное натяжение тканей могут усиливать дискомфорт.
Острые воспалительные процессы
Повышенная температура, инфекционные заболевания, выраженная слабость — повод дать организму восстановиться. В период болезни приоритетом остается отдых.
Сердечно-сосудистые заболевания и онкологические процессы
При хронических заболеваниях сердца или онкологии формат физической активности определяет лечащий врач. Даже мягкая растяжка требует осторожности.
Относительные ограничения
В некоторых ситуациях полностью отказываться от растяжки не нужно, но формат занятий стоит упростить.
- При гипертонии лучше не выполнять длительные наклоны вниз и не задерживаться в положении, где голова опущена ниже уровня сердца.
- При выраженной боли глубину растяжки уменьшают или временно исключают упражнения на проблемную зону.
- Если тренировки с весами проходят в тяжелом режиме, не стоит добавлять долгие глубокие растяжки в те же дни.
- При повышенной подвижности суставов не стоит стремиться к максимальной амплитуде. У людей с гипермобильностью или дисплазией соединительной ткани чрезмерная растяжка может усиливать нестабильность суставов и приводить к микротравмам. В таких случаях лучше смещать акцент с глубины растяжки на контроль движения и умеренное укрепление мышц.
По словам педагога дополнительного образования «МЦДТ г. Челябинска», тренера Студии эстетической гимнастики «Алекса», спортивного судьи Юлии Анцуповой, за ощущениями во время растяжки нужно следить. Если условно оценивать боль по десятибалльной шкале, допустимым считается уровень около трех-четырех баллов — это умеренное натяжение, но не резкая боль.
Если ощущения сильнее, нагрузку снижают или упражнение прекращают. И обратная ситуация тоже показательна: когда во время выполнения ничего не чувствуется, растяжки фактически нет — упражнение стоит упростить или заменить. Легкий дискомфорт в пределах нормы говорит о том, что мышцы действительно работают.
Когда лучше сделать паузу
Даже при отсутствии диагнозов занятия стоит отложить, если есть:
- сильная головная боль;
- выраженная слабость;
- головокружение;
- общее плохое самочувствие.
Стретчинг не должен усиливать дискомфорт. Польза от растяжки возможна только тогда, когда нагрузка соответствует состоянию здоровья.