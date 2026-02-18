Противопоказания к стретчингу: когда растяжка может навредить

Если ощущения сильнее, нагрузку снижают или упражнение прекращают. И обратная ситуация тоже показательна: когда во время выполнения ничего не чувствуется, растяжки фактически нет — упражнение стоит упростить или заменить. Легкий дискомфорт в пределах нормы говорит о том, что мышцы действительно работают.