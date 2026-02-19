Ричмонд
Классические упражнения стретчинга: как развивать гибкость безопасно

Для растяжки не нужно сложное оборудование или специальная подготовка. Базовые упражнения можно выполнять дома, если соблюдать технику.

Олеся Тимонина
Автор Спорт Mail
Девушки занимаются стретчингом.
Источник: Freepik

Классические упражнения стретчинга охватывают основные группы мышц: заднюю поверхность бедра, сгибатели бедра, грудные мышцы и спину. Ниже — базовая последовательность с техникой выполнения и правилами, которые помогают получить максимальную пользу и избежать ошибок.

Стретчинг-тренировка для развития гибкости

По словам педагога дополнительного образования «МЦДТ г. Челябинска», тренера Студии эстетической гимнастики «Алекса», спортивного судьи Юлии Анцуповой, упражнения в стретчинге условно делят на три уровня — в зависимости от подготовки.

  • Начальный уровень — для тех, кто на самом старте. Используют мягкие покачивания и короткие фиксации на выдохе.
  • Средний уровень — для тех, у кого уже есть базовая гибкость. Положение удерживают 30−40 секунд без рывков.
  • Продвинутый уровень — для спортсменов и гимнастов, которым требуется большая амплитуда движений.

Фиксации выполняют на спокойном длинном выдохе. Если позу удерживают дольше 30 секунд, дыхание сохраняют ровным, без задержек.

Ниже — пример базовой тренировки, которая подходит большинству людей без противопоказаний.

Наклоны стоя

Эта группа упражнений прорабатывает заднюю поверхность бедра и поясницу.

1. Наклон к одной ноге. Стопы расставьте широко, спину держите вытянутой. На выдохе наклонитесь к одной ноге, сохраняя вторую прямой. Руки тянутся к голени или стопе — в зависимости от гибкости.

2. Наклон с широкой постановкой ног. Ноги расставьте шире плеч. Корпус вытяните вперед, затем мягко опуститесь вниз, не округляя спину.

Людям с повышенным давлением такой наклон лучше выполнять сидя.

3. Складка стоя. Стопы вместе. Опускайте корпус к бедрам, сохраняя спину вытянутой. Если появляется сильное напряжение, слегка согните колени.

Наклоны сидя

Упражнения этой группы дают более контролируемую нагрузку на заднюю поверхность бедра и поясницу.

1. Наклон к прямой ноге. Одну ногу согните, вторую оставьте прямой. На выдохе наклонитесь к вытянутой ноге, удерживая спину прямой.

2. Боковое вытяжение. Из положения сидя наклонитесь к прямой ноге, раскрывая грудную клетку вверх.

3. Складка сидя. Ноги вытянуты вперед. Корпус наклоняется к бедрам без округления спины.

4. Широкий угол. Ноги разведите в стороны и выполните наклон вперед, направляя грудь вниз.

Вытяжения и скрутки

Эти упражнения помогают разгрузить спину после силовой нагрузки или долгого сидения.

1. Кошка. На четвереньках чередуйте прогиб и округление позвоночника в спокойном ритме.

2. Сфинкс. Лежа на животе, опирайтесь на предплечья и мягко вытягивайте грудную клетку вперед.

3. Мост. Лежа на спине, поднимайте таз вверх, распределяя вес между стопами и плечами.

Полноценная тренировка занимает 15−30 минут. В конце стоит добавить несколько минут спокойного дыхания и расслабления мышц.

Как правильно заниматься стретчингом

Техника важнее, чем глубина растяжки. Несколько базовых правил помогут сделать тренировку безопасной.

1. Не тяните «холодные» мышцы

Перед растяжкой нужно разогреть тело. Подойдут 5−10 минут ходьбы, легкие приседания, вращения плеч и таза. Без разминки риск травмы выше.

2. Следите за положением спины

Во многих упражнениях ошибка одна и та же — человек округляет поясницу и тянется «за счет спины», а не мышц ног.

В наклонах корпус вытягивают вперед от таза, а не складывают в пояснице. Это снижает нагрузку на позвоночник и делает растяжку безопаснее.

3. Работайте на выдохе

Углублять растяжку проще во время длинного спокойного выдоха. Задержка дыхания усиливает напряжение в мышцах и мешает расслаблению.

Если поза удерживается дольше 20−30 секунд, дыхание должно оставаться ровным и спокойным.

Девушка на природе выполняет упражнение стретчинга.
Техника важнее, чем глубина растяжки.Источник: Freepik

4. Не стремитесь к максимальной амплитуде

Глубина растяжки увеличивается постепенно. Если тело не готово к большой амплитуде, попытка «дотянуться любой ценой» приводит к перерастяжению и нестабильности суставов.

Гораздо эффективнее регулярная умеренная нагрузка, чем редкие попытки выполнить упражнение на пределе возможностей.

5. Соблюдайте продолжительность

Базовая тренировка занимает 15−30 минут.

Каждую позу удерживают в среднем 20−40 секунд, в зависимости от уровня подготовки. Новичкам лучше начинать с коротких фиксаций и постепенно увеличивать время.

6. Делайте паузы между тренировками

Гибкость развивается при регулярной практике, но телу нужно время на адаптацию. Для большинства достаточно двух-трех занятий в неделю.