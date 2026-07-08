Когда и как пить протеин: главный миф, в который до сих пор верят

После тренировки протеиновый коктейль действительно может быть хорошим вариантом, особенно если полноценный обед или ужин только через несколько часов. Но распространенное правило о том, что белок обязательно нужно выпить в течение 30 минут после занятий, давно считается мифом. Восстановление мышц продолжается несколько часов, поэтому организм успевает использовать поступивший белок и позже.