Когда и как пить протеин: главный миф, в который до сих пор верят

Протеиновые коктейли давно перестали быть спортивным питанием только для бодибилдеров. Их пьют после зала, берут с собой на работу и используют вместо перекуса. Но это прежде всего удобный способ добрать белок, а не обязательное условие эффективной тренировки.
Почему перед тренировкой не всегда нужен протеин
Протеиновый коктейль нужен прежде всего для того, чтобы помочь добрать суточную норму белка. Он может быть полезен людям, которые активно тренируются, набирают мышечную массу или просто не получают достаточно белка из обычной еды.
Многие считают, что протеиновый коктейль обязательно нужно выпить за 30 минут до тренировки. Но на практике такой вариант подходит не всем. Во время физической нагрузки организм направляет больше крови к работающим мышцам, поэтому пищеварение работает медленнее. Из-за этого у некоторых людей после белкового коктейля могут появиться тяжесть, вздутие или другой дискомфорт.
Если до тренировки остается совсем немного времени, специалисты советуют выбрать продукты, которые быстрее обеспечат организм энергией. Например:
- банан;
- несколько фиников;
- небольшой тост;
- немного овсянки;
- спортивный напиток с электролитами при длительной нагрузке.
Протеин перед тренировкой может быть полезен, если до занятия остается 1,5−2 часа и он становится частью полноценного приема пищи. В таком случае белок успевает начать усваиваться и не создает лишней нагрузки во время упражнений.
Лучшее время для протеинового коктейля
Строгого правила, когда именно нужно пить протеин, не существует. Гораздо важнее, чтобы в течение дня организм получал достаточно белка. Поэтому коктейль можно выпить после тренировки, между основными приемами пищи или в любое другое удобное время, если нужно добрать суточную норму.
После тренировки протеиновый коктейль действительно может быть хорошим вариантом, особенно если полноценный обед или ужин только через несколько часов. Но распространенное правило о том, что белок обязательно нужно выпить в течение 30 минут после занятий, давно считается мифом. Восстановление мышц продолжается несколько часов, поэтому организм успевает использовать поступивший белок и позже.
Если же после тренировки есть возможность нормально поесть — например, съесть курицу, рыбу, яйца, творог или другое богатое белком блюдо, — отдельный протеиновый коктейль может и не понадобиться. По своей ценности обычная еда ему не уступает.
Протеин или обычная еда: что выбрать
По своей пользе протеиновый коктейль не превосходит обычные продукты. Его главная задача — помочь получить нужное количество белка, если сделать это с помощью еды по каким-то причинам не получается.
Если в рационе есть мясо, рыба, яйца, творог, молочные продукты или бобовые, дополнительный протеин большинству людей не нужен. Все необходимые аминокислоты организм может получить из обычной пищи.
Протеиновый коктейль нужен в ситуациях, когда нет времени готовить, нужно быстро перекусить после тренировки или сложно набрать дневную норму белка только продуктами. В этом случае он становится не заменой полноценного питания, а его дополнением.
Людям с заболеваниями почек или печени перед регулярным приемом протеиновых коктейлей стоит проконсультироваться с врачом. При некоторых заболеваниях таким людям рекомендуют ограничивать количество белка, поэтому самостоятельно увеличивать его потребление не стоит.