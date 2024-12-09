Как правильно пить протеин: незаменимую добавку для спортсменов

Каждому желающему набрать вес нужно знать, как часто нужно пить протеин. Для своего удобства можно делить дневную дозировку на несколько порций (4−5). Первый прием протеина можно осуществлять после пробуждения. Это сразу снабдит организм аминокислотами. Еще одну порцию нужно принять за полчаса до тренировки, чтобы повысить выносливость. Принять протеин необходимо и после тренировки — это нужно для восстановления. Чтобы поддерживать мышечный тонус пить протеин можно также перед сном. А если вам кажется мало — во время завтрака, обеда и ужина.