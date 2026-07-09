Фитнес из 90-х снова в моде: почему все вспомнили тренировку Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд одной из первых превратила домашний фитнес в красивый и понятный ритуал. Ее программы «Секрет идеальной фигуры» и «Как достичь совершенства» смотрели миллионы женщин, при том что тренировки строились на базовых движениях, которые легко повторить дома. Именно поэтому они не выглядят устаревшими даже сегодня: такие упражнения до сих пор входят в большинство программ для прокачки ног, пресса, рук и спины.