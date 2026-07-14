Боди-балет: что это за тренировка и кому она подойдет

Боди-балет — это фитнес-тренировка с элементами классического балета. Она не требует танцевального опыта и не предназначена для обучения классическому балету. Вместо этого занятия помогают укрепить мышцы, улучшить осанку и развить координацию движений. Ниже разберем, как они проходят и кому подходят.