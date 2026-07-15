6 минут в день для плоского живота: тренировка, которую легко повторить

Для крепкого пресса не нужны десятки скручиваний и долгие тренировки. На самом деле мышцы живота можно хорошо нагрузить и за несколько минут, если выполнять упражнения медленно, контролировать каждое движение и не работать по инерции. Именно на этом принципе построен пилатес — система, которая делает акцент на качестве выполнения, а не на количестве повторений.