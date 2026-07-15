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6 минут в день для плоского живота: тренировка, которую легко повторить

Короткие тренировки тоже могут приносить результат. Собрали шестиминутный комплекс из пилатеса, который помогает укрепить мышцы кора и сделать живот плоским.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Для крепкого пресса не нужны десятки скручиваний и долгие тренировки. На самом деле мышцы живота можно хорошо нагрузить и за несколько минут, если выполнять упражнения медленно, контролировать каждое движение и не работать по инерции. Именно на этом принципе построен пилатес — система, которая делает акцент на качестве выполнения, а не на количестве повторений.

Как пилатес помогает укрепить пресс

В пилатесе важнее качество каждого движения, чем количество повторений.
В пилатесе важнее качество каждого движения, чем количество повторений.Источник: Freepik

Во многих упражнениях пилатеса основную работу выполняют не только поверхностные мышцы живота, но и глубокие мышцы кора. Именно они помогают поддерживать позвоночник, сохранять правильную осанку и стабилизировать корпус во время любых движений.

Главное отличие пилатеса от привычных упражнений на пресс — медленный темп и постоянный контроль техники. Здесь не нужно делать как можно больше повторений за минуту. Наоборот, каждое движение выполняют плавно, без рывков, стараясь удерживать мышцы живота в напряжении на протяжении всего упражнения.

Именно поэтому даже короткая тренировка может дать хорошую нагрузку. Если выполнять такой комплекс регулярно, то мышцы кора постепенно станут сильнее и выносливее, а это уже отразится на фигуре.

6-минутная тренировка для мышц живота

На каждое упражнение отведите одну минуту.
На каждое упражнение отведите одну минуту.Источник: Freepik

Каждое упражнение выполняйте по одной минуте. Если движение делается поочередно на правую и левую сторону, работайте по 30 секунд на каждую.

  • Выпрямление ног. Лягте на спину, руки вытяните вдоль тела. Подтяните колени к груди, затем выпрямите одну ногу, оставив вторую согнутой. Через 30 секунд поменяйте ноги. Во время упражнения не спешите и старайтесь не отрывать поясницу от пола.
  • Повороты корпуса с вытянутыми руками. Лягте на спину, согните ноги в коленях и соедините руки перед собой. Медленно поднимите корпус, потянитесь руками вперед и повернитесь сначала в одну сторону, затем в другую. Поворот должен происходить за счет мышц корпуса, а не резкого рывка.
  • Махи ногами. Лягте на спину, заведите руки за голову и слегка приподнимите голову и плечи. Поднимите согнутые ноги до угла около 90 градусов и поочередно выпрямляйте их. Следите, чтобы поясница оставалась прижатой к полу.
  • Подтягивание колена к груди. Лягте на спину, руки вытяните над головой. Медленно поднимитесь, подтяните одно колено к груди, затем выпрямите ногу и плавно вернитесь в исходное положение. После этого повторите движение другой ногой.
  • Махи руками. Лягте на спину, согните ноги под углом 90 градусов, приподнимите голову и шею, оставив лопатки на полу. Оторвите руки от пола и выполняйте короткие махи вверх-вниз, удерживая мышцы живота в напряжении.
  • Скручивания. Лягте на спину, вытяните руки вперед и медленно поднимайте корпус, словно позвонок за позвонком отрывая спину от пола. Так же плавно вернитесь в исходное положение, избегая резких движений.

Как выполнять тренировку, чтобы увидеть результат

Регулярность и правильная техника важнее скорости выполнения.
Регулярность и правильная техника важнее скорости выполнения.Источник: Freepik

Шестиминутный комплекс можно выполнять 3−5 раз в неделю или даже ежедневно, если упражнения не вызывают дискомфорта. Он подойдет большинству людей, которые хотят укрепить мышцы кора и сделать тренировки более регулярными.

Во время занятий не стоит торопиться или пытаться сделать как можно больше повторений. В пилатесе важны плавные, контролируемые движения и постоянное напряжение мышц живота. Если выполнять упражнения по инерции, часть нагрузки перейдет на другие мышцы, а эффективность тренировки снизится.

Почему одних упражнений недостаточно для видимого пресса

Рельеф пресса зависит не только от тренировок, но и от процента жира в организме.
Рельеф пресса зависит не только от тренировок, но и от процента жира в организме.Источник: Freepik

Даже сильные мышцы живота могут быть незаметны, если их скрывает слой подкожного жира. Поэтому одни упражнения на пресс не способны сделать его рельефным или убрать жир именно с живота.

На то, насколько заметен пресс, влияет сразу несколько факторов: общий уровень физической активности, питание, режим восстановления и процент жира в организме. Короткие тренировки помогают укрепить мышцы кора, улучшить осанку и сделать живот более подтянутым, но максимальный эффект они дают только в сочетании со сбалансированным образом жизни.