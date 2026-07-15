Домашний спорт без грохота: что действительно пригодится

Вместо прыжков с утяжелением или работы с громоздкими тренажерами можно увеличить нагрузку за счет сопротивления. Фитнес-резинки и эспандеры позволяют эффективно прорабатывать практически все группы мышц, при этом они не создают ударной нагрузки на пол. Их удобно использовать даже в небольшой комнате, а упражнения выполняются плавно и практически бесшумно.