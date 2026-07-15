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Домашний спорт без грохота: что действительно пригодится

Домашние тренировки экономят время и позволяют заниматься в удобном темпе, но часто сопровождаются шумом, который слышат соседи.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка тренируется
Домашние тренировки могут быть комфортными не только для вас, но и для соседейИсточник: Freepik

Источником шума становятся не только прыжки или бег на месте. Гантели, вибрация тренажеров, скольжение обуви по полу и даже коврик низкого качества могут создавать неприятные звуки. Поэтому важно не только выбирать подходящие упражнения, но и использовать аксессуары, которые уменьшают нагрузку на пол и делают тренировки значительно тише.

1. Начните с хорошего спортивного коврика

Самый простой способ уменьшить шум — заменить тонкий коврик на более плотную модель. Толщина от 8 до 15 мм помогает лучше поглощать удары во время упражнений, а материал высокой плотности снижает передачу вибрации на пол. Особенно заметна разница при силовых тренировках, упражнениях на пресс и занятиях с собственным весом.

Кроме того, плотный коврик делает тренировки безопаснее. На нем меньше скользят ладони и стопы, а суставы получают дополнительную амортизацию во время выпадов, планок и растяжки.

Коврик для йоги

Коврик для йоги

BORK
от 54000 ₽
Коврик подходит для йоги, фитнеса и силовых тренировок. Он обеспечивает устойчивость и комфорт во время занятий. Материал безопасен и не содержит токсичных веществ. Удобен для хранения и транспортировки. Подходит для регулярных тренировок
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Коврик для йоги

Коврик для йоги

Artmat
от 4100 ₽
Профессиональный коврик для йоги, фитнеса и интенсивных тренировок. Толщина 6 мм делает занятия более комфортными и снижает нагрузку на суставы. Материал TPE и замшевое покрытие создают приятную текстуру. В комплект входит чехол-переноска, который делает коврик удобным в транспортировке
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Пробковый коврик

Пробковый коврик

Artmat
от 2400 ₽
Пробковый коврик подходит для йоги, фитнеса, пилатеса и стретчинга. Толщина 4 мм обеспечивает амортизацию для запястий, локтей, поясницы и коленей. Материал устойчивый, гипоаллергенный и нескользящий. В комплект входит ремень для удобной переноски. Подходит для домашних и уличных тренировок
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2. Используйте защитные маты под тренажеры

Если дома есть беговая дорожка, велотренажер, эллипс или гребной тренажер, стоит положить под него специальный защитный мат. Он уменьшает вибрацию, не дает технике смещаться и частично поглощает шум двигателя или вращающихся элементов.

Дополнительный плюс — защита напольного покрытия. Со временем тяжелая техника может оставить вмятины на ламинате или паркете, а плотный мат помогает избежать подобных повреждений.

Коврик для тренажеров

Коврик для тренажеров

KETTLER
от 3600 ₽
Коврик для тренажеров для комфортных и безопасных домашних тренировок. Он эффективно снижает уровень шума и вибраций, что особенно важно при использовании кардиотренажеров. Покрытие защищает пол от повреждений и предотвращает скольжение оборудования
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Антивибрационный коврик для тренажера

Антивибрационный коврик для тренажера

Proxima
от 2539 ₽
Коврик под беговую дорожку предназначен для защиты напольного покрытия и снижения шума во время тренировок. Изготовлен из прочного ПВХ, уменьшает вибрации, предотвращает скольжение оборудования и помогает сохранить аккуратный вид помещения при регулярном использовании
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3. Выбирайте эспандеры и фитнес-резинки вместо шумных упражнений

Вместо прыжков с утяжелением или работы с громоздкими тренажерами можно увеличить нагрузку за счет сопротивления. Фитнес-резинки и эспандеры позволяют эффективно прорабатывать практически все группы мышц, при этом они не создают ударной нагрузки на пол. Их удобно использовать даже в небольшой комнате, а упражнения выполняются плавно и практически бесшумно.

Еще одно преимущество — разнообразие уровней сопротивления. Можно постепенно увеличивать нагрузку без покупки тяжелых гантелей. Для домашних тренировок часто достаточно набора из нескольких резинок разной жесткости.

Резинки для фитнеса набор

Резинки для фитнеса набор

MELA
от 900 ₽
Набор фитнес-резинок подходит для тренировок ног и ягодиц. Они обеспечивают разные уровни нагрузки. Тканевый материал делает занятия комфортными. Резинки не скатываются и не скользят. Удобны для использования дома и в поездках
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Фитнес резинки

Фитнес резинки

Kama
от 750 ₽
Универсальный комплект для домашних тренировок. Текстильные эспандеры разных цветов обеспечивают три уровня сопротивления: легкий, средний и тяжелый. Они позволяют прорабатывать руки, ноги, ягодицы и торс, независимо от уровня подготовки. В комплекте идет сумка для хранения и удобная транспортировка
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4. Замените металлические гантели на прорезиненные

Если силовые тренировки — основа вашей программы, полностью отказаться от гантелей вряд ли получится. Но можно выбрать модели с прорезиненным покрытием. Они меньше шумят при случайном касании пола, не скользят в руках и снижают риск повредить напольное покрытие.

Также важно заранее определить место, куда гантели будут ставиться после подхода. Даже небольшая подставка или участок плотного коврика заметно уменьшают шум по сравнению с твердым полом.

Гантели разборные

Гантели разборные

Umove
от 3328 ₽
Компактные разборные гантели с регулируемым весом от 1 до 2 кг подходят для домашних тренировок и легких силовых упражнений. Удобная система фиксации дисков обеспечивает надежность, а эргономичная форма ручек делает занятия комфортными
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Гантели

Гантели

YourFit
от 1300 ₽
Гантели весом 3 кг для домашних и уличных тренировок, занятий фитнесом, йогой и пилатесом. Легкие и безопасные, они подходят для любого уровня подготовки. Покрытие из неопрена предотвращает скольжение и защищает пол от повреждений. Обтекаемая форма обеспечивает комфортный хват и не натирает ладони
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5. Используйте гири с защитным покрытием

Любителям функционального тренинга стоит обратить внимание на гири с виниловым или неопреновым покрытием. Они меньше скользят, тише соприкасаются с поверхностью и помогают избежать повреждений пола при случайном касании.

Конечно, бросать гири даже с таким покрытием не стоит, но во время обычных махов, приседаний и жимов они ведут себя заметно тише классических чугунных моделей.

Мягкая гиря 12 кг

Мягкая гиря 12 кг

VictoryFit
от 3300 ₽
Гиря предназначена для силовых и функциональных тренировок. Она выполнена с резиновым покрытием, что снижает шум и защищает поверхность пола. Подходит для домашних занятий и тренировок в зале. Удобная форма обеспечивает комфортное выполнение упражнений
Где купить
Ozon Wildberries

6. Медбол и сэндбэг вместо ударных упражнений

Если хочется добавить функциональную нагрузку, необязательно использовать упражнения с прыжками. Медболы без отскока и тренировочные мешки (сэндбэги) позволяют выполнять приседания, выпады, перенос веса и различные силовые комплексы практически без шума.

Такой инвентарь особенно подходит тем, кто тренируется вечером. Он помогает разнообразить занятия, не создавая громких ударов, которые часто возникают при использовании обычных мячей или тяжелых металлических снарядов.

Медицинбол/медбол 4 кг

Медицинбол/медбол 4 кг

STECTER
от 4900 ₽
Медицинбол подходит для силовых, функциональных и общефизических тренировок. Вес 4 кг позволяет выполнять упражнения на развитие силы, координации и выносливости. Нескользящая поверхность помогает уверенно удерживать мяч во время занятий
Где купить
Ozon Wildberries
Сэндбэг мешок-утяжелитель с лямками

Сэндбэг мешок-утяжелитель с лямками

PROFI-FIT
от 5800 ₽
Сэндбэг подходит для функциональных тренировок дома, в зале и на улице. Чехол продается без наполнителя, поэтому вес можно подобрать под свои задачи. Несколько прочных ручек позволяют выполнять широкий набор упражнений на разные группы мышц
Где купить
Ozon Wildberries

7. Петли TRX помогают тренироваться без ударной нагрузки

Подвесные тренировочные петли позволяют выполнять десятки упражнений только с собственным весом. Основная нагрузка приходится на мышцы, а не на пол, поэтому занятия проходят практически бесшумно.

Петли подходят для тренировки спины, рук, груди, ног и кора. Кроме того, они занимают минимум места и легко снимаются после окончания занятия.

Петли для фитнеса

Петли для фитнеса

TRX
от 800 ₽
Базовая модель для домашних и уличных тренировок. Они изготовлены из прочных строп и выдерживают интенсивные нагрузки. Фиксированные лямки для ног и мягкие рукояти обеспечивают комфорт при занятиях. В комплект входят подвесное и дверное крепления. Модель подходит для начинающих
Где купить
Ozon Яндекс Маркет
Петли для функционального тренинга

Петли для функционального тренинга

Yamaguchi
от 9700 ₽
Универсальные тренировочные петли для занятий с собственным весом. Подходят для силовых, кардио и функциональных тренировок. Легко крепятся в разных условиях — дома или на улице. Позволяют выполнять большое количество упражнений. Компактны и удобны для транспортировки
Где купить
Wildberries Ozon

8. Балансировочные аксессуары добавляют нагрузку без лишнего шума

Балансировочные подушки, полусферы и диски позволяют усложнить привычные упражнения без увеличения веса. Во время работы приходится активнее включать мышцы-стабилизаторы, а сами движения остаются плавными и тихими.

Такой инвентарь хорошо подходит для тренировок на координацию, восстановления после нагрузок и домашних занятий, когда хочется повысить эффективность без прыжков и ударов.

Балансировочная подушка

Балансировочная подушка

YourFit
от 1300 ₽
Балансировочная подушка помогает развивать равновесие, координацию и стабильность. Антискользящая поверхность обеспечивает устойчивость во время упражнений. Возможность регулировки жесткости позволяет подобрать оптимальный уровень. Массажные шипы на одной стороне стимулируют тонус стоп
Где купить
Ozon Wildberries
Балансборд (балансир) с лабиринтом

Балансборд (балансир) с лабиринтом

нейротренажеры.рф
от 2900 ₽
Балансборд с лабиринтом — это развивающий тренажер для тренировки баланса, координации и концентрации внимания. Его можно использовать как игровой элемент для детей и как спортивный инвентарь для взрослых. Деревянная доска оснащена лабиринтом с металлическими шариками
Где купить
Wildberries Ozon
Балансировочная полусфера

Балансировочная полусфера

Starfit
от 4100 ₽
Балансировочная платформа используется для тренировок баланса и укрепления мышц-стабилизаторов. Оснащена эспандерами для дополнительной нагрузки. Подходит для фитнеса, реабилитации и домашних тренировок. Помогает улучшить координацию и осанку
Где купить
Ozon Wildberries

Домашние тренировки не обязательно должны сопровождаться громкими ударами и вибрацией. Плотный коврик, защитный мат, подходящий спортивный инвентарь и несколько простых привычек помогают значительно уменьшить шум и сделать занятия комфортнее для всех. Такой подход позволяет тренироваться регулярно, не переживая о соседях и сохраняя уютную атмосферу дома.