До 1000 калорий за час: почему скакалка снова стала фитнес-трендом

В 2026 году тренеры все чаще включают скакалку в программы высокоинтенсивных интервальных тренировок. Быстрые прыжки поднимают пульс до 80−90% от максимума, а в паузах организм продолжает сжигать жир за счет эффекта «дожигания». Проще говоря, вы сжигаете калории даже после того, как закончили прыгать. Скакалка отлично сочетается с другими видами нагрузки: силовыми упражнениями, бегом и даже йогой. Именно эта универсальность и сделала ее главным трендом 2026 года.