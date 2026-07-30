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До 1000 калорий за час: почему скакалка снова стала фитнес-трендом

Скакалку больше не воспринимают как игрушку из детства, теперь это один из главных трендов в фитнесе. В 2026 году прыжки на скакалке или скиппинг набирает популярность по всему миру.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Magnific

Раньше скакалку воспринимали как развлечение для детей, ну или максимум как разминку для боксеров. Теперь это самостоятельное направление в фитнесе. Его включают в программы тренировок, проводят мастер-классы, а в соцсетях появляются целые сообщества любителей скиппинга. Все потому, что это эффективно, дешево, а главное — подходит почти всем.

Почему скакалка стала трендом

10–15 минут прыжков заменяют полноценную кардиотренировку в зале.
10–15 минут прыжков заменяют полноценную кардиотренировку в зале. Источник: Magnific

Главная причина популярности скакалки — она дает быстрый результат за короткое время. Всего 15 минут прыжков сжигают столько же калорий, сколько получасовая пробежка. За час занятий можно сжечь от 500 до 1000 калорий в зависимости от веса и интенсивности. При этом скакалка стоит копейки, а тренироваться можно где угодно: дома, в парке, в отеле.

В 2026 году тренеры все чаще включают скакалку в программы высокоинтенсивных интервальных тренировок. Быстрые прыжки поднимают пульс до 80−90% от максимума, а в паузах организм продолжает сжигать жир за счет эффекта «дожигания». Проще говоря, вы сжигаете калории даже после того, как закончили прыгать. Скакалка отлично сочетается с другими видами нагрузки: силовыми упражнениями, бегом и даже йогой. Именно эта универсальность и сделала ее главным трендом 2026 года.

Кому подходят занятия на скакалке

Скакалка подходит и новичкам, и профессионалам — главное, правильно подобрать нагрузку.
Скакалка подходит и новичкам, и профессионалам — главное, правильно подобрать нагрузку. Источник: Magnific

Скакалка подходит практически любому человеку, у которого нет серьезных проблем со здоровьем. Она одинаково эффективна для начинающих и для опытных спортсменов. Новичкам достаточно начать с 3−5 минут в день, постепенно увеличивая время. Профессионалы могут устраивать интенсивные интервальные тренировки.

Но есть и противопоказания. Врачи не рекомендуют прыгать на скакалке людям с индексом массы тела выше 30 — это создает слишком большую нагрузку на суставы. Также стоит отказаться от скакалки при заболеваниях сердца, варикозе, серьезных проблемах с позвоночником, травмах коленей и голеностопа. Пожилым людям с ослабленным опорно-двигательным аппаратом тоже лучше выбрать более щадящий вид активности.

Польза от прыжков со скакалкой

Скакалка укрепляет сердце, мышцы и помогает избавиться от лишнего веса.
Скакалка укрепляет сердце, мышцы и помогает избавиться от лишнего веса.Источник: Magnific

У прыжков на скакалке три главные задачи, которые делают их такими популярными. Первое — жиросжигание. Скакалка сжигает до 15 калорий в минуту и ускоряет метаболизм на 4−8 часов после тренировки. Она помогает избавиться от жира на животе и уменьшить объем бедер.

Второе — укрепление сердечно-сосудистой системы. Прыжки заставляют сердце работать активнее, улучшают кровообращение и нормализуют дыхание. Третье — развитие координации и тонуса мышц. Скакалка задействует мышцы ног, ягодиц, корпуса и плечевого пояса. Она улучшает чувство ритма, баланс и ловкость. А еще прыжки помогают снять стресс — во время тренировки организм вырабатывает эндорфины, которые улучшают настроение.

Скакалка стала трендом не случайно. Она простая, доступная и невероятно эффективная. Прыжки помогают сжигать жир, укреплять сердце и развивать координацию. Они подходят большинству людей, а главное — не требуют дорогого оборудования или абонемента в спортзал. Возьмите скакалку, найдите 15 минут в день — и уже через пару недель вы заметите результат.