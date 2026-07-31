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Что такое ОРУ и почему они должны быть частью каждой беговой тренировки

Чтобы бегать без боли и травм, недостаточно просто бегать — нужны общеразвивающие упражнения. Сегодня мы объясняем, зачем бегунам ОРУ и как они влияют на суставы и связки.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail

«Боль, которую вы чувствуете сегодня, завтра проявит себя как сила».

Тунде Ойенен, фитнес-инструктор

Почему для занятий бегом недостаточно бега

Чтобы хорошо, в удовольствие и без проблем бегать — мало просто бегать. Есть набор упражнений, которые тренеры просят выполнять в рамках каждой или почти каждой тренировки. Все бегуны знают аббревиатуру «ОРУ». Это комплекс на растяжку и укрепление опорно-двигательного аппарата. Чтобы не путать его с «СБУ» (специальными беговыми упражнениями), можно запомнить, что «ОРУ» — это всё, что непосредственно к бегу не относится и выполняется на месте. Это может быть часть разминки или, наоборот, заминки.

В разные дни беговые тренировки выглядят по-разному, но общеразвивающие упражнения (ОРУ) включены в них всегда. Это может быть разминка, которая готовит тело к бегу, может быть «заминка», которая, наоборот, выполняется после длительного кросса, чтобы расслабить забившиеся мышцы.

О пользе ОРУ я узнал на личном опыте. Начав работу с тренером и получив планы по тренировкам, я радостно отправился их выполнять, но энтузиазма оказалось слишком много. Уже на втором или третьем занятии беговыми упражнениями (о них — в следующем тексте), я «дернул» заднюю поверхность бедра. Предваряющий подобную работу цикл ОРУ как раз и нужен для того, чтобы подготовить сухожилия и мышцы к интенсивной работе и избежать травм. Новичкам вроде меня, кто до этого никаких особых упражнений не выполнял, а просто бегал трусцой, советую первые пару недель тренировок воздержаться от специальных беговых упражнений и тщательно поделать ОРУ.

Когда у вас появятся нужные растяжка, гибкость и крепость мышц и связок — смело переходите к прыжкам и ускорениям. После того казуса в начале никаких травм у меня больше не было.
Какие упражнения включают в ОРУ.

Как я уже сказал, речь о растяжке и упражнениях на гибкость. Хотя они и выполняются на месте, для многих нужна хорошая амплитуда, поэтому дома их делать неудобно. Оптимальное место — тренировочная площадка на стадионе. В принципе, подойдет любая спортивная и даже детская площадка во дворе. Единственное, что нам от нее нужно — наличие подходящей шведской стенки, лесенки, перекладин, чего-то подобного.

Разминаем стопы, можно шею, тянем икроножные мышцы, разминаем колени, заднюю и переднюю поверхности бедер поочередно, делаем выпады вперед, покачивания в разножке, очень пригодятся наклоны вперед, назад, вбок, тянем поясницу и, наконец, круговыми движениями разминаем руки. Вот, в принципе, и всё. Занимает это буквально пять минут, но совершенно необходимо на каждой тренировке.

Когда их делать и зачем?

Этот вопрос я адресовал своему тренеру Татьяне Сидунковой, которая ставит их мне либо в начале, но после разминочной пробежки 3−4 км, либо по итогам кроссов от 10 до 20 км в зависимости от цикла подготовки. Вот, что она отвечает:

— Беговые упражнения нагружают поясницу и опорно-двигательный аппарат. ОРУ снимают нагрузку с поясницы, благотворно влияют на состояние хрящей в коленях. Бег стягивает сухожилия, поэтому нужны упражнения, чтобы вернуть их в исходное состояние — как до бега. Общеразвивающие упражнения помогают это сделать. Они же готовят центральную нервную систему к основной части тренировки и очень эффективны для профилактики травм — перед беговыми упражнениями разминаться нужно обязательно.

Что касается второго варианта, длительный кросс дает длительную нагрузку. Теперь ОРУ нужны, чтобы оптимальным образом после нее восстановиться — правильно запустить процесс восстановления. Тогда восстановление пройдет лучше и быстрее.

Пример ОРУ (один из многих вариантов)

  1. Круговые движения стопой по 15 раз в каждую сторону правой и левой
  2. Ноги вместе, колени согнуты, руки на коленях. Круговые движения коленями по 10 в каждую сторону без резких движений
  3. Тянем икроножные. Руки вперед на опору, ноги сзади, и тянем пятку до земли по 15 раз на каждой ноге. Чем дальше ставим стопу, тем лучше тянемся
  4. На заднюю поверхность бедра. Нога на ступеньке где-то на уровне пояса, согнута в колене, руками держимся и совершаем покачивания вперед-назад по 15 раз каждой ногой
  5. На переднюю поверхность. Нога ставится назад подъемом на ступеньке где-то на уровне пояса, опорную ногу немного сгибаем, приседая, по 15 раз на ногу
  6. На заднюю поверхность. Кладем ногу ахиллом на ступеньку повыше пояса, как получится. Совершаем наклоны телом по 15 раз к каждой ноге: сначала вытянутой, потом к опорной, следим, чтобы колени были прямые. Потом меняем ноги
  7. Выпады с покачиванием по 15 раз руки на поясе, потом руки на землю — 15 покачиваний, потом локти на землю — и тоже 15 покачиваний
  8. Ставим ноги чуть шире плеч и совершаем наклоны вперед руками до земли 15 раз, затем ставим ноги вместе — и еще 15 наклонов (колени прямые!)
  9. Наклоны вбок, руки на поясе по два раза вправо-влево, по два раза вперед-назад, с рукой по два раза вправо-влево, еще по два вперед-назад, далее встаем боком, беремся двумя руками за стойку (одна рука сверху, другая снизу) и совершаем покачивания тазом по четыре в одну сторону, поворачиваемся — в другую сторону, потом встаем спиной к перекладине, беремся за нее руками и тянемся вперед четыре раза
  10. Круговые движения руками вперед 15 раз, назад 15 раз, и попеременно в разные стороны по 15 раз в одну сторону и другую.