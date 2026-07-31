Что такое ОРУ и почему они должны быть частью каждой беговой тренировки

О пользе ОРУ я узнал на личном опыте. Начав работу с тренером и получив планы по тренировкам, я радостно отправился их выполнять, но энтузиазма оказалось слишком много. Уже на втором или третьем занятии беговыми упражнениями (о них — в следующем тексте), я «дернул» заднюю поверхность бедра. Предваряющий подобную работу цикл ОРУ как раз и нужен для того, чтобы подготовить сухожилия и мышцы к интенсивной работе и избежать травм. Новичкам вроде меня, кто до этого никаких особых упражнений не выполнял, а просто бегал трусцой, советую первые пару недель тренировок воздержаться от специальных беговых упражнений и тщательно поделать ОРУ.