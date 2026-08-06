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Почему после спорта кружится голова и когда это становится опасно

После тренировки должно появляться чувство приятной усталости, а не головокружение. Разбираемся, почему такое происходит и в каких случаях лучше не откладывать визит к врачу.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Magnific

Легкое головокружение после интенсивной тренировки случается даже у здоровых людей. Чаще всего причина связана с ошибками во время занятий: слишком высокой нагрузкой, обезвоживанием, тренировкой натощак или резким завершением упражнений. Но если такие эпизоды повторяются регулярно или сопровождаются другими симптомами, игнорировать их не стоит.

Почему после спорта может кружиться голова

Чаще всего головокружение связано с перегрузкой, обезвоживанием или тренировкой натощак.
Чаще всего головокружение связано с перегрузкой, обезвоживанием или тренировкой натощак.Источник: Magnific

В большинстве случаев головокружение возникает из-за того, что организм не успевает адаптироваться к нагрузке. Это часто происходит у новичков, после длительного перерыва в тренировках или при слишком высокой интенсивности занятий. Дополнительными причинами могут стать обезвоживание, низкий уровень сахара в крови, неправильное дыхание или резкое падение артериального давления после окончания тренировки.

Иногда проблема возникает из-за простой ошибки: человек резко останавливается после интенсивного бега или силовых упражнений. Сосуды не успевают перестроиться, давление временно снижается, и появляется ощущение слабости, потемнение в глазах или головокружение.

Как избежать головокружения во время и после тренировки

Разминка и плавное завершение тренировки помогают снизить риск головокружения.
Разминка и плавное завершение тренировки помогают снизить риск головокружения.Источник: Magnific

Во многих случаях проблему можно предотвратить. Перед тренировкой стоит сделать разминку, чтобы постепенно подготовить сердце и сосуды к нагрузке, интенсивность повышать постепенно, особенно после длительного перерыва. Не менее важно поесть за 1,5−2 часа до занятия: подойдет каша, йогурт, банан или другой легкий перекус, который обеспечит организм энергией.

Во время тренировки важно пить достаточно воды, не задерживать дыхание при выполнении упражнений и не останавливаться резко после интенсивной нагрузки. Вместо этого лучше сделать заминку: несколько минут спокойной ходьбы или легкой растяжки помогут организму плавно вернуться к нормальному самочувствию.

Когда стоит обратиться к врачу

Если головокружение повторяется часто или сопровождается другими симптомами, необходима консультация врача.
Если головокружение повторяется часто или сопровождается другими симптомами, необходима консультация врача.Источник: Magnific

Если головокружение появляется редко, быстро проходит и не сопровождается другими симптомами, то, скорее всего, оно связано с особенностями тренировки. Но если такие эпизоды повторяются регулярно даже при умеренной нагрузке, стоит проконсультироваться со специалистом и выяснить причину.

Не стоит откладывать визит к врачу, если головокружение сопровождается болью или чувством давления в груди, сильной одышкой, потерей сознания, нарушением зрения или координации. Такие симптомы могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой или нервной системой и требуют медицинской оценки.