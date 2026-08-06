Почему после спорта кружится голова и когда это становится опасно

В большинстве случаев головокружение возникает из-за того, что организм не успевает адаптироваться к нагрузке. Это часто происходит у новичков, после длительного перерыва в тренировках или при слишком высокой интенсивности занятий. Дополнительными причинами могут стать обезвоживание, низкий уровень сахара в крови, неправильное дыхание или резкое падение артериального давления после окончания тренировки.