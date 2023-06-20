Роналду: я не гонюсь за рекордами — они гонятся за мной
Нападающий Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в составе сборной Португалии. Об этом сообщает издание O Jogo.
Нападающий Криштиану Роналду высказался о своих рекордах в составе сборной Португалии. Об этом сообщает издание O Jogo.
«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной. Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов», — сказал Роналду.
Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время 38-летний португалец провел за сборную 199 матчей и забил 122 гола. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.
Сегодня, 20 июня, Португалия на выезде сыграет отборочный матч к Евро-2024 против сборной Исландии. Этот матч может стать для Роналду юбилейным 200-м за сборную Португалии.