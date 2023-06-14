Роналду объяснил значение слова «Siu» во время празднования голов
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своем фирменном праздновании голов. Об этом сообщает портал FourFourTwo.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своем фирменном праздновании голов. Об этом сообщает портал FourFourTwo.
«Похоже, что празднование стало глобальным феноменом. И мне приятно, что другие игроки, спортсмены из других видов спорта и маленькие дети повторяют его. Это здорово. “Siu” означает: “Да!”, довольно просто, но с сильным посылом», — сказал Роналду.
Фирменное празднование Роналду появилось в августе 2013 года на Межднуродном кубке чемпионов в США. Первую версию празднования гола с «Siu» португалец продемонстрировал в финале турнира против «Челси» (3:1), в котором Роналду оформил дубль. Спонтанный перформанс очень понравился фанатам «Реала», после чего Роналду начал отмечать так все забитые мячи, добавив в свое празднование эффектный разворот на 180 градусов и приземление в виде широко расставленных ног.
Минувшей зимой Роналду на правах свободного агента перешел в саудовский «Аль-Наср». Клуб подписал с звездным португальцем контракт на до июня 2025 года с зарплатой 250 млн евро в год. На счету 38-летнего португальца по итогам сезона 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.