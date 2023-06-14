Роналду объяснил значение слова «Siu» во время празднования голов

«Похоже, что празднование стало глобальным феноменом. И мне приятно, что другие игроки, спортсмены из других видов спорта и маленькие дети повторяют его. Это здорово. “Siu” означает: “Да!”, довольно просто, но с сильным посылом», — сказал Роналду.

Фирменное празднование Роналду появилось в августе 2013 года на Межднуродном кубке чемпионов в США. Первую версию празднования гола с «Siu» португалец продемонстрировал в финале турнира против «Челси» (3:1), в котором Роналду оформил дубль. Спонтанный перформанс очень понравился фанатам «Реала», после чего Роналду начал отмечать так все забитые мячи, добавив в свое празднование эффектный разворот на 180 градусов и приземление в виде широко расставленных ног.