Криштиану Роналду подешевел до уровня игроков сборной России

За полгода выступлений в Саудовской Аравии рыночная стоимость 38-летнего португальца упала с 20 до 15 млн евро. Последний раз Роналду оценивали так низко в сезоне 2002/03, когда он выступал за лиссабонский «Спортинг».

Роналду утратил единоличный статус самого дорогого игрока чемпионата Саудовской Аравии. По стоимости с ним сравнялся его бразильский одноклубник Андерсон Талиска.

Кроме того, Роналду теперь оценивается в такую же сумму, как, например, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Также по рыночной стоимости португальца обошел российский полузащитник «Монако» Александр Головин, которого Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.