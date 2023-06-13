Криштиану Роналду подешевел до уровня игроков сборной России
Трансферный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
За полгода выступлений в Саудовской Аравии рыночная стоимость 38-летнего португальца упала с 20 до 15 млн евро. Последний раз Роналду оценивали так низко в сезоне 2002/03, когда он выступал за лиссабонский «Спортинг».
Роналду утратил единоличный статус самого дорогого игрока чемпионата Саудовской Аравии. По стоимости с ним сравнялся его бразильский одноклубник Андерсон Талиска.
Кроме того, Роналду теперь оценивается в такую же сумму, как, например, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Также по рыночной стоимости португальца обошел российский полузащитник «Монако» Александр Головин, которого Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.
Минувшей зимой Роналду на правах свободного агента перешел в саудовский «Аль-Наср». Клуб подписал с звездным португальцем контракт до июня 2025 года с зарплатой 250 млн евро в год. На счету 38-летнего португальца по итогам сезона 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.