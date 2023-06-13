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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны детали добрачного контракта Роналду и Джорджины

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес заключили добрачное соглашение. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2022

По информации источника, Роналду и Родригес после ее первой беременности подписали контракт, чтобы защитить активы футболиста и интересы девушки в случае разрыва отношений. В этом случае Джорджине достанется семейный дом в Посуэло‑де‑Аларкон (пригород Мадрида), а также пожизненные выплаты в размере 100 тыс. евро в месяц.

Также в контракте прописаны права Джорджины на детей Роналду. Помимо их общих дочерей Аланы Мартины (2017 года рождения) и Беллы Эсмеральды (2022 года рождения), Джорджина будет юридически являться матерью близнецам Еве и Матео, которые родились в 2017 году от суррогатной матери.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с 2016 года находятся в отношениях, но до сих пор официально не расписаны. Пара воспитывает пятерых детей. Весной 2022 года Роналду и Джорджина потеряли новорожденного сына. Последние месяцы СМИ неоднократно сообщали о разладе в отношениях пары.

Минувшей зимой Роналду на правах свободного агента перешел в саудовский «Аль-Наср». Клуб подписал с звездным португальцем контракт на до июня 2025 года с зарплатой 250 млн евро в год. На счету 38-летнего португальца по итогам сезона 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.

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