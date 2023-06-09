Одноклубник Роналду рассказал о его поведении на тренировках
Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Абдуррахман Гариб рассказал о тренировочном процессе партнёра по команде Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.
Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Абдуррахман Гариб рассказал о тренировочном процессе партнёра по команде Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.
«Роналду относится к жизни серьезно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков. Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Криштиану, как я могу не радоваться?» — сказал Гариб.
Гариб является самым результативным игроком «Аль-Насра» среди местных игроков. В сезоне 2022/23 на счету 26-летнего саудовца шесть голов и восемь результативных передач в 30 сыгранных матчах.
Роналду перешел в «Аль-Наср» минувшей зимой на правах свободного агента. Саудовский клуб подписал с звездным португальцем контракт на до июня 2025 года с зарплатой 250 млн евро в год. На счету 38-летнего португальца по итогам сезона 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.
В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место, уступив чемпиону «Аль-Иттихаду» пять очков.