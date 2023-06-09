Одноклубник Роналду рассказал о его поведении на тренировках

«Роналду относится к жизни серьезно. Он злится, если проигрывает на тренировках, несмотря на то что выиграл так много трофеев и индивидуальных наград в Европе. Вдобавок он приходит на тренировки раньше многих игроков. Роналду очень поддерживает меня, именно благодаря ему я посещаю тренировки с большим энтузиазмом. Я тренируюсь с Криштиану, как я могу не радоваться?» — сказал Гариб.