Криштиану Роналду высказался о своем будущем
38-летний футболист рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста.
38-летний футболист рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста.
Криштиану Роналду рассматривает возможность стать владельцем футбольного клуба по окончании карьеры игрока.
«Играть мне осталось 2−3 года. В таком возрасте следить за собой еще важнее. Я бы не стал исключать покупку футбольного клуба. Это то, что я хотел бы сделать после окончания карьеры», — сказал португалец.
Минувший сезон Криштиану Роналд провел в клубе из Саудовской Аравии «Аль-Наср». В 16 матчах 38-летний футболист забил 14 голов.