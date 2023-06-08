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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану Роналду высказался о своем будущем

38-летний футболист рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста.

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Источник: Reuters

Криштиану Роналду рассматривает возможность стать владельцем футбольного клуба по окончании карьеры игрока.

«Играть мне осталось 2−3 года. В таком возрасте следить за собой еще важнее. Я бы не стал исключать покупку футбольного клуба. Это то, что я хотел бы сделать после окончания карьеры», — сказал португалец.

Минувший сезон Криштиану Роналд провел в клубе из Саудовской Аравии «Аль-Наср». В 16 матчах 38-летний футболист забил 14 голов.

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