Адиев — о победе Казахстана: Хотел, чтоб Аймбетов был зол на меня
Игрок сборной Казахстана вышел на замену на 81-й минуте и забил победный гол.
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Игрок сборной Казахстана вышел на замену на 81-й минуте и забил победный гол.
Россиянин Магомед Адиев главный тренер сборной Казахстана рассказал о настрое забившего победный гол Абата Аймбетова.
«У нас с Абатом был разговор перед игрой. Я говорил, чтобы он был на поле злым и даже хотел, чтобы он был злым на меня, потому что я не выпускаю его в основе. Он тогда кивнул головой, вышел на поле и принес победу», — сказал Адиев изданию «Vesti.kz».
19 июня сборная Казахстана в рамках отоборочного турнира на Чемпионат Европы 2024 года на выезде обыграла сборную Северной Ирландии со счетом 1:0. Победный гол на 88-й минуте забил Абат Аймбетов.