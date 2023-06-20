Адиев — о победе Казахстана: Хотел, чтоб Аймбетов был зол на меня

«У нас с Абатом был разговор перед игрой. Я говорил, чтобы он был на поле злым и даже хотел, чтобы он был злым на меня, потому что я не выпускаю его в основе. Он тогда кивнул головой, вышел на поле и принес победу», — сказал Адиев изданию «Vesti.kz».