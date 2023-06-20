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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Адиев — о победе Казахстана: Хотел, чтоб Аймбетов был зол на меня

Игрок сборной Казахстана вышел на замену на 81-й минуте и забил победный гол.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Россиянин Магомед Адиев главный тренер сборной Казахстана рассказал о настрое забившего победный гол Абата Аймбетова.

«У нас с Абатом был разговор перед игрой. Я говорил, чтобы он был на поле злым и даже хотел, чтобы он был злым на меня, потому что я не выпускаю его в основе. Он тогда кивнул головой, вышел на поле и принес победу», — сказал Адиев изданию «Vesti.kz».

19 июня сборная Казахстана в рамках отоборочного турнира на Чемпионат Европы 2024 года на выезде обыграла сборную Северной Ирландии со счетом 1:0. Победный гол на 88-й минуте забил Абат Аймбетов.

Северная Ирландия
0:1
Первый тайм: 0:0
Казахстан
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