Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА по предполагаемому нарушению сборной Украины

«ФФР обратилась за разъяснениями в УЕФА. Что касается ситуации в украинской сборной, ФФР не может комментировать стратегию других команд или то, как они соблюдают действующие правила», — говорится в заявлении федерации.
21 июня сборная Украины U-21 со счетом 2:0 обыграла команду Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы. Вратарь украинской сборной Анатолий Трубин и полузащитник команды Георгий Судаков, по регламенту не имели права принимать участие в матче.
Согласно правилам ФИФА, игрок может выходить на поле на взрослом и молодежном уровне при условии соблюдения периода отдыха между матчами в 48 часов. 19 июля Трубин и Судаков сыграли за взрослую национальную команду в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против сборной Мальты.