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Футбол. Евро U-21. Все результаты
18:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА по предполагаемому нарушению сборной Украины

Федерация футбола Румынии обратилась за разъяснениями в Союз европейских футбольных ассоциаций после выхода на поле двух недоступных по регламенту Международной федерации футбола игроков сборной Украины U-21 в матче молодежного чемпионата Европы. Комментарий ФФР приводит Gazeta Sporturilor.

Румыния U21
Украина U21
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Источник: Reuters

«ФФР обратилась за разъяснениями в УЕФА. Что касается ситуации в украинской сборной, ФФР не может комментировать стратегию других команд или то, как они соблюдают действующие правила», — говорится в заявлении федерации.

21 июня сборная Украины U-21 со счетом 2:0 обыграла команду Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы. Вратарь украинской сборной Анатолий Трубин и полузащитник команды Георгий Судаков, по регламенту не имели права принимать участие в матче.

Согласно правилам ФИФА, игрок может выходить на поле на взрослом и молодежном уровне при условии соблюдения периода отдыха между матчами в 48 часов. 19 июля Трубин и Судаков сыграли за взрослую национальную команду в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против сборной Мальты.

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