Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА по предполагаемому нарушению сборной Украины

«ФФР обратилась за разъяснениями в УЕФА. Что касается ситуации в украинской сборной, ФФР не может комментировать стратегию других команд или то, как они соблюдают действующие правила», — говорится в заявлении федерации.

21 июня сборная Украины U-21 со счетом 2:0 обыграла команду Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы. Вратарь украинской сборной Анатолий Трубин и полузащитник команды Георгий Судаков, по регламенту не имели права принимать участие в матче.