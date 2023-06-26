На Евро-2023 скандал, сборная Украины-U21 в центре внимания

Оба футболиста 19 июня сыграли за основную сборную Украины, матч закончился в 21:00 мск. А 21 июня вышли в составе молодежной сборной, эта игра началась в 19:00 мск. Согласно правилам ФИФА футболист может быть использован в матчах молодежного и взрослого уровня при условии, что между этими матчами будет два полных календарных дня перерыва. Судаков и Трубин провели два матча на разных уровнях менее чем за 48 часов.
На официальном уровне на нарушение регламента украинцами указала Федерация футбола Румынии, которой УЕФА запретил выпускать на поле нескольких игроков из-за несоблюдения этого же перерыва в 48 часов. В УЕФА отказались комментировать ситуацию со сборной Украины в ответ на запрос румынских футбольных чиновников.
Молодежные сборные Украины и Румынии играют в одной группе на Евро-2023. Украинцы вышли из группы, румыны — нет.