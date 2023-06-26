На Евро-2023 скандал, сборная Украины-U21 в центре внимания

Оба футболиста 19 июня сыграли за основную сборную Украины, матч закончился в 21:00 мск. А 21 июня вышли в составе молодежной сборной, эта игра началась в 19:00 мск. Согласно правилам ФИФА футболист может быть использован в матчах молодежного и взрослого уровня при условии, что между этими матчами будет два полных календарных дня перерыва. Судаков и Трубин провели два матча на разных уровнях менее чем за 48 часов.