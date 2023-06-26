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17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

На Евро-2023 скандал, сборная Украины-U21 в центре внимания

Сборная Украины-U21 попала в скандал на молодежном чемпионате Европы — 2023. В матче с Хорватией, который прошел 21 июня, в составе украинцев на поле вышли два игрока, которые не имели права принимать участие в данной встрече. Это полузащитник Георгий Судаков и вратарь Анатолий Трубин.

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Источник: Reuters

Оба футболиста 19 июня сыграли за основную сборную Украины, матч закончился в 21:00 мск. А 21 июня вышли в составе молодежной сборной, эта игра началась в 19:00 мск. Согласно правилам ФИФА футболист может быть использован в матчах молодежного и взрослого уровня при условии, что между этими матчами будет два полных календарных дня перерыва. Судаков и Трубин провели два матча на разных уровнях менее чем за 48 часов.

На официальном уровне на нарушение регламента украинцами указала Федерация футбола Румынии, которой УЕФА запретил выпускать на поле нескольких игроков из-за несоблюдения этого же перерыва в 48 часов. В УЕФА отказались комментировать ситуацию со сборной Украины в ответ на запрос румынских футбольных чиновников.

Молодежные сборные Украины и Румынии играют в одной группе на Евро-2023. Украинцы вышли из группы, румыны — нет.

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