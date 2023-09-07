Франция — Ирландия: прогнозы и ставки

За год до чемпионата Европы Франция считается главным фаворитом турнира. Неудивительно, что у команды Дешама нет никаких проблем в отборочной группе, здесь она набрала 12 очков из 12 возможных. Еще одна победа, и в октябре вице-чемпионы мира могут спокойно ехать в гости к Нидерландам. Дешам уже может наигрывать состав к Евро-2024, например выставить в атаке тройку нападения из «ПСЖ»: Мбаппе — Коло-Муани — Дембеле. Но как оставить в запасе Жиру, который начал сезон в «Милане» с 4 голов? Как обычно, у французов богатый выбор среди футболистов, главное для тренера не перемудрить с тактикой, все-таки часто Франция играет скучновато.

В сборной Ирландии главный тренер Кенни находится под угрозой увольнения. Несмотря на скромный состав, от него ждут выхода на Евро, а это под большим вопросом. Особенно учитывая июньское поражение от Греции (1:2). Кенни после него даже раскритиковал своих игроков, что до этого себе не позволял. Всего у ирландцев сейчас 3 очка после 3 матчей, а ближайшие матчи против топ-сборных: Франции и Голландии. Плюс, есть потери в составе, на правом фланге не будет опытных Коулмана и Доэрти. Так что сдержать Мбаппе будет еще сложнее. Ирландцы при этом уверяют, что им есть кем удивить французов в атаке, но без травмированного форварда Фергюсона это будет сделать сложно.