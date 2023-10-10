Стало известно, в каких странах пройдут чемпионаты Европы 2028 и 2032 годов
На заседании исполнительного комитета УЕФА президент организации Александер Чеферин объявил, в каких странах пройдут Евро-2028 и Евро-2032.
На заседании исполнительного комитета УЕФА президент организации Александер Чеферин объявил, в каких странах пройдут Евро-2028 и Евро-2032.
Чемпионат Европы 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии.
Евро-2032 также пройдет в двух государствах — в Италии и Турции.
Ирландия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Турция впервые примут соревнование подобного уровня.
Италия принимала европейский футбольный форум дважды — в 1968-м и 1980 годах.
В Англии проходил Чемпионат Европы 1996 года. При этом финал Евро-2020, проходившего в 11 странах, состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли».
Ближайший турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.