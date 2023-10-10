Стало известно, в каких странах пройдут чемпионаты Европы 2028 и 2032 годов

Чемпионат Европы 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии.

Евро-2032 также пройдет в двух государствах — в Италии и Турции.

Ирландия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Турция впервые примут соревнование подобного уровня.

Италия принимала европейский футбольный форум дважды — в 1968-м и 1980 годах.

В Англии проходил Чемпионат Европы 1996 года. При этом финал Евро-2020, проходившего в 11 странах, состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли».