Модрич провел 1000-й матч в профессиональной карьере

Капитан сборной Хорватии в воскресенье, 15 октября, вышел в стартовом составе в матче отборочного турнира к Евро-2024 против Уэльса (1:2). Этот матч стал для 38-летнего хорвата юбилейным 1000-м в карьере.

Почти половину всех матчей в своей карьере Модрич провел за мадридский «Реал» — 497. Также на счету полузащитника 170 матчей за сборную Хорватии, 160 матчей за «Тоттенхэм» и 130 матчей за загребское «Динамо». Еще 43 матча на старте карьеры Модрич провел в арендах в клубах «Зриньски Мостар» и «Интер Запрешич».