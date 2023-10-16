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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Модрич провел 1000-й матч в профессиональной карьере

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич достиг отметки в 1000 сыгранных матчей на профессиональном уровне. Об этом сообщает Madrid Xtra.

Хорватия
РеалОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Капитан сборной Хорватии в воскресенье, 15 октября, вышел в стартовом составе в матче отборочного турнира к Евро-2024 против Уэльса (1:2). Этот матч стал для 38-летнего хорвата юбилейным 1000-м в карьере.

Почти половину всех матчей в своей карьере Модрич провел за мадридский «Реал» — 497. Также на счету полузащитника 170 матчей за сборную Хорватии, 160 матчей за «Тоттенхэм» и 130 матчей за загребское «Динамо». Еще 43 матча на старте карьеры Модрич провел в арендах в клубах «Зриньски Мостар» и «Интер Запрешич».

После поражений от Уэльса (1:2) и Турции (0:1) сборная Хорватии опустилась на третью строчку группы D и ослажнили себе решение задачи по выходу на чемпионат Европы. За оставшуюся путевку на Евро-2024 хорваты будут бороться с валлийцами. В заключительных матчах отбора, которые пройдут в ноябре, Хорватии предстоит на выезде сыграть с Латвией и дома принять Армению.

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 Модрич провел 1000-й матч в профессиональной карьере
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