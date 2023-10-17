Капитан сборной Швеции стал инициатором отмены матча с Бельгией

Защитник «Манчестер Юнайтед» сказал в интверью изданию Het Nieuwsblad, что главным для него было безопасность шведских болельщиков.

«Как капитан я взял на себя инициативу остановить матч. Сначала я поговорил с товарищами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к соглашению прекратить игру. Самое главное, что шведы теперь в безопасности. Страшно, что тебе грозит опасность, потому что ты носишь шведские цвета», — сказал Виктор Линделеф.

16 октября в результате стрельбы в Брюсселе погибли два шведских болельщика, несколько человек получили ранения. После завершения первого тайма при счете 1:1 футболисты сборной Швеции отказались от продолжения игры.