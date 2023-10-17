Капитан сборной Швеции стал инициатором отмены матча с Бельгией
Капитан сборной Швеции по футболу Виктор Линделеф заявил, что матч отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против команды Бельгии был прекращен по его инициативе.
Капитан сборной Швеции по футболу Виктор Линделеф заявил, что матч отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против команды Бельгии был прекращен по его инициативе.
Защитник «Манчестер Юнайтед» сказал в интверью изданию Het Nieuwsblad, что главным для него было безопасность шведских болельщиков.
«Как капитан я взял на себя инициативу остановить матч. Сначала я поговорил с товарищами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к соглашению прекратить игру. Самое главное, что шведы теперь в безопасности. Страшно, что тебе грозит опасность, потому что ты носишь шведские цвета», — сказал Виктор Линделеф.
16 октября в результате стрельбы в Брюсселе погибли два шведских болельщика, несколько человек получили ранения. После завершения первого тайма при счете 1:1 футболисты сборной Швеции отказались от продолжения игры.
17 октября стало известно, что полиция Бельгии обезвредила подозреваемого в нападении на болельщиков сборной Швеции в Брюсселе. Он был убит в Шаербеке, пригороде бельгийской столицы.