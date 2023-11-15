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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
19:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Семин: Казахстан имеет большие шансы отобраться на Евро-2024

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы сборной Казахстана в решающих матчах отборочного турнира чемпионата Европы.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Сборной Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года предстоит сыграть против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября). Казахстан занимает третье место в группе H после 8 туров с 15 очками. Команда отстает на четыре очка от лидирующей Словении и идущей на второй строчке Дании.

«Нужно отметить то, что казахстанцы хорошо играют на протяжении всего отборочного турнира, и команда значительно прибавила. Магомед Адиев — молодец. Он значительно преобразил Казахстан, команда стала конкурентоспособной. У Казахстана большие шансы выйти на Евро-2024. Это команда, которая уже себя хорошо проявила. Есть все шансы, чтобы попасть в финальную стадию», — сказал Юрий Семин корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Для исторического для сборной Казахстана выхода на континентальное первенство необходимо побеждать в обоих матчах и ожидать, что матч между сборными Дании и Словении не завершится победой балканской команды.

Главным тренером сборной Казахстана является российский специалист Магомед Адиев, ранее работавший в «Ахмате» (ассистент тренера и тренер молодежной команды) и «Анжи».

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов получил серьезную травму в чемпионате Турции и не сможет помочь команде в решающих матчах.

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Семин: Казахстан имеет большие шансы отобраться на Евро-2024
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