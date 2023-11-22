Италия попала в последнюю корзину для жеребьевки Евро-2024
Завершился отборочный турнир Чемпионата Европы 2024 года, по результатам которого определился состав корзин для жеребьевки группового этапа.
Завершился отборочный турнир Чемпионата Европы 2024 года, по результатам которого определился состав корзин для жеребьевки группового этапа.
Первая корзина: Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия;
Вторая корзина: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия;
Третья корзина: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия;
Четвертая корзина: Италия, Сербия, Швейцария, плей-офф А, плей-офф Б, плей-офф С.
Действующий чемпион Европы сборная Италии не попала в число сеяных команд и неожиданно оказалось в слабейшей корзине. Состав корзин определялся выступлением команд в отборочном турнире, где сборная Италии по набранным очкам вошла в тройку худших команд среди вторых мест. Итальянцы опустились в четвертую корзину после того, как в заключительном туре не смогли обыграть сборную Украины (0:0).
Также в четвертую корзину попадут три сборные, которые квалифицируются на турнир через плей-офф Лиги Наций. За эти путевки поборются 12 сборных: Финляндия, Украина, Исландия, Польша, Уэльс, Эстония, Израиль, Босния и Герцеговина, Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург. Жеребьевка плей-офф Лиги Наций состоится 23 ноября, а обладатели трех оставшихся путевок на Евро-2024 определятся 26 марта.
Жеребьевка группового этапа Евро-2024 состоится 2 декабря. Сам турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.