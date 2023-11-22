Италия попала в последнюю корзину для жеребьевки Евро-2024

Первая корзина: Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия;

Вторая корзина: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия;

Третья корзина: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия;

Четвертая корзина: Италия, Сербия, Швейцария, плей-офф А, плей-офф Б, плей-офф С.

Действующий чемпион Европы сборная Италии не попала в число сеяных команд и неожиданно оказалось в слабейшей корзине. Состав корзин определялся выступлением команд в отборочном турнире, где сборная Италии по набранным очкам вошла в тройку худших команд среди вторых мест. Итальянцы опустились в четвертую корзину после того, как в заключительном туре не смогли обыграть сборную Украины (0:0).

Также в четвертую корзину попадут три сборные, которые квалифицируются на турнир через плей-офф Лиги Наций. За эти путевки поборются 12 сборных: Финляндия, Украина, Исландия, Польша, Уэльс, Эстония, Израиль, Босния и Герцеговина, Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург. Жеребьевка плей-офф Лиги Наций состоится 23 ноября, а обладатели трех оставшихся путевок на Евро-2024 определятся 26 марта.