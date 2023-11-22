Защитник «Аякса» дебютировал в сборной Нидерландов в 17 лет

Футболист дебютировал за национальную команду в возрасте 17 лет и 259 дней. Он появился на поле после большого перерыва, заменив капитана сборной Вирджила Ван Дайка.

Хато стал вторым игроком за последние 90 лет, которому удалось дебютировать за национальную команду до наступления совершеннолетия. Ранее это удалось защитнику Маттейс де Лигту, который в 2017 году дебютировал в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Болгарии (0:2) в возрасте 17 лет и 225 дней.