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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Аякса» дебютировал в сборной Нидерландов в 17 лет

Защитник «Аякса» Йоррел Хато дебютировал в составе сборной Нидерландов в заключительном матче отборочного турнира Евро-2024 против сборной Гибралтара (6:0).

Гибралтар
Нидерланды
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Источник: Reuters

Футболист дебютировал за национальную команду в возрасте 17 лет и 259 дней. Он появился на поле после большого перерыва, заменив капитана сборной Вирджила Ван Дайка.

Хато стал вторым игроком за последние 90 лет, которому удалось дебютировать за национальную команду до наступления совершеннолетия. Ранее это удалось защитнику Маттейс де Лигту, который в 2017 году дебютировал в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Болгарии (0:2) в возрасте 17 лет и 225 дней.

Хато дебютировал за первую команду «Аякса» в январе этого года и успел провести за нее 32 матча. Защитник имеет в своем активе 14 матчей за молодежные и юношеские сборные Нидерландов.

Гибралтар
0:6
Первый тайм: 0:3
Нидерланды
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