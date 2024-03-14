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Футбол. Евро. Все результаты
14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Германии представила форму для Евро-2024

Сборная Германии представила новые комплекты формы, в которых она выступит на домашнем Чемпионате Европы по футболу.

Германия
Источник: Соцсети

Новая домашняя форма немецкой команды выполнена в белом цвете с черными эмблемами, воротником и вставками по бокам. На плечах футболки изображены четыре градиентные полосы в цветах флага страны, а на передней части — полупрозрачный логотип местной федерации футбола.

Дизайн нового домашнего комплекта отсылает к форме 30-летней давности, в которой сборная Германии выступала на ЧМ-1994 в США.

Гостевой комплект формы исполнен в розово-фиолетовом градиенте. Техническим спонсором сборной выступает местная компания Adidas, которая экипирует национальную команду с 1982 года.

Также немецкий производитель презентовал домашние и гостевые комплекты для сборных Бельгии, Венгрии, Италии, Шотландии, Испании и Уэльса.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля. Турнир примут десять немецких городов. На групповом этапе сборная Германии сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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