Сборная Германии представила форму для Евро-2024

Источник: Соцсети

Новая домашняя форма немецкой команды выполнена в белом цвете с черными эмблемами, воротником и вставками по бокам. На плечах футболки изображены четыре градиентные полосы в цветах флага страны, а на передней части — полупрозрачный логотип местной федерации футбола.

Дизайн нового домашнего комплекта отсылает к форме 30-летней давности, в которой сборная Германии выступала на ЧМ-1994 в США.

Гостевой комплект формы исполнен в розово-фиолетовом градиенте. Техническим спонсором сборной выступает местная компания Adidas, которая экипирует национальную команду с 1982 года.

Также немецкий производитель презентовал домашние и гостевые комплекты для сборных Бельгии, Венгрии, Италии, Шотландии, Испании и Уэльса.