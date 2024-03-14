Сборная Германии представила форму для Евро-2024
Сборная Германии представила новые комплекты формы, в которых она выступит на домашнем Чемпионате Европы по футболу.
Сборная Германии представила новые комплекты формы, в которых она выступит на домашнем Чемпионате Европы по футболу.
Новая домашняя форма немецкой команды выполнена в белом цвете с черными эмблемами, воротником и вставками по бокам. На плечах футболки изображены четыре градиентные полосы в цветах флага страны, а на передней части — полупрозрачный логотип местной федерации футбола.
Дизайн нового домашнего комплекта отсылает к форме 30-летней давности, в которой сборная Германии выступала на ЧМ-1994 в США.
Гостевой комплект формы исполнен в розово-фиолетовом градиенте. Техническим спонсором сборной выступает местная компания Adidas, которая экипирует национальную команду с 1982 года.
Также немецкий производитель презентовал домашние и гостевые комплекты для сборных Бельгии, Венгрии, Италии, Шотландии, Испании и Уэльса.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля. Турнир примут десять немецких городов. На групповом этапе сборная Германии сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.