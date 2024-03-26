Филипп Лам назвал фаворита Евро-2024
Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и чемпион мира 2014 в составе сборной Германии Филипп Лам назвал фаворита в предстоящем Евро-2024.
Германия
Франция
«Франция — фаворит турнира. Просто потому, что у них, я бы сказал, 40 очень талантливых игроков. У них очень сбалансированная команда, и они могут легко вносить изменения, выпускать со скамейки запасных игроков, которые могли бы выходить в стартовом составе, но самое главное — это быть командой на поле», — приводит слова Лама Goal.
Сборная Франции на Евро-2024 сыграет в группе D, где ее соперниками стали команды Нидерландов и Австрии. Сегодня определится последний участник группы, за путевку на турнир в стыковом матче поборются Уэльс и Польша.
Чемпионате Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства примут десять городов. Действующим победителем турнира является сборная Италии.