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Футбол. Евро. Все результаты
15:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Филипп Лам назвал фаворита Евро-2024

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и чемпион мира 2014 в составе сборной Германии Филипп Лам назвал фаворита в предстоящем Евро-2024.

Германия
Франция
Источник: AP 2023

«Франция — фаворит турнира. Просто потому, что у них, я бы сказал, 40 очень талантливых игроков. У них очень сбалансированная команда, и они могут легко вносить изменения, выпускать со скамейки запасных игроков, которые могли бы выходить в стартовом составе, но самое главное — это быть командой на поле», — приводит слова Лама Goal.

Сборная Франции на Евро-2024 сыграет в группе D, где ее соперниками стали команды Нидерландов и Австрии. Сегодня определится последний участник группы, за путевку на турнир в стыковом матче поборются Уэльс и Польша.

Чемпионате Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства примут десять городов. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

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