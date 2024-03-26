Филипп Лам назвал фаворита Евро-2024

«Франция — фаворит турнира. Просто потому, что у них, я бы сказал, 40 очень талантливых игроков. У них очень сбалансированная команда, и они могут легко вносить изменения, выпускать со скамейки запасных игроков, которые могли бы выходить в стартовом составе, но самое главное — это быть командой на поле», — приводит слова Лама Goal.