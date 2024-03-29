УЕФА может увеличить заявку команд на Евро-2024 до 26 игроков

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций заявило, что приняло к сведению комментарии, которые высказали некоторые тренеры сборных по поводу составов на чемпионат Европы. Решение о расширении заявки примут на конгрессе с участием представителей всех команд-участниц континентального первенства.

«Семинар пройдет 8 апреля, УЕФА выслушает мнения тренеров. Любая идея в этом отношении будет рассмотрена и оценена», — приводит слова представителя УЕФА The Athletic.

Напомним, на прошлом чемпионате Европы УЕФА увеличил количество игроков в заявках команд с 23 до 26 из-за перегруженного календаря, вызванного пандемией коронавируса. В 2021 году ФИФА разрешила командам заявить по 26 игроков на чемпионат мира в Катаре.

В регламенте чемпионата Европы, опубликованном осенью прошлого года, было указано, что заявки сборных будут ограничены 23 футболистами.