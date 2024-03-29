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09:39 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА может увеличить заявку команд на Евро-2024 до 26 игроков

УЕФА рассмотрит вопрос о расширении заявки команд на Евро-2024 до 26 игроков в начале апреля, сообщает The Athletic.

Источник: УЕФА

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций заявило, что приняло к сведению комментарии, которые высказали некоторые тренеры сборных по поводу составов на чемпионат Европы. Решение о расширении заявки примут на конгрессе с участием представителей всех команд-участниц континентального первенства.

«Семинар пройдет 8 апреля, УЕФА выслушает мнения тренеров. Любая идея в этом отношении будет рассмотрена и оценена», — приводит слова представителя УЕФА The Athletic.

Напомним, на прошлом чемпионате Европы УЕФА увеличил количество игроков в заявках команд с 23 до 26 из-за перегруженного календаря, вызванного пандемией коронавируса. В 2021 году ФИФА разрешила командам заявить по 26 игроков на чемпионат мира в Катаре.

В регламенте чемпионата Европы, опубликованном осенью прошлого года, было указано, что заявки сборных будут ограничены 23 футболистами.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, матчи примут десять немецких городов. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

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