Франция — главный фаворит Евро-2024 по версии Goal

По мнению источника, лидером рейтинга фаворитов является сборная Франции. Второе место занимает команда Португалии, а замыкает тройку сборная Бельгии.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, в нем примут участие 24 команды.