Франция — главный фаворит Евро-2024 по версии Goal
Издание Goal составило рейтинг фаворитов Евро-2024.
Франция
Португалия
Бельгия
Издание Goal составило рейтинг фаворитов Евро-2024.
Портал Goal назвал фаворита предстоящего чемпионата Европы по футболу.
По мнению источника, лидером рейтинга фаворитов является сборная Франции. Второе место занимает команда Португалии, а замыкает тройку сборная Бельгии.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, в нем примут участие 24 команды.
Рейтинг фаворитов турнира по версии Goal выглядит так: