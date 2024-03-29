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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Франция — главный фаворит Евро-2024 по версии Goal

Издание Goal составило рейтинг фаворитов Евро-2024.

Франция
Португалия
Бельгия
Источник: Reuters

Портал Goal назвал фаворита предстоящего чемпионата Европы по футболу.

По мнению источника, лидером рейтинга фаворитов является сборная Франции. Второе место занимает команда Португалии, а замыкает тройку сборная Бельгии.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, в нем примут участие 24 команды.

Рейтинг фаворитов турнира по версии Goal выглядит так:

  1. Франция;
  2. Португалия;
  3. Бельгия;
  4. Англия;
  5. Германия;
  6. Испания;
  7. Италия;
  8. Венгрия;
  9. Австрия;
  10. Нидерланды;
  11. Хорватия;
  12. Дания;
  13. Турция;
  14. Украина;
  15. Словакия;
  16. Швейцария;
  17. Чехия;
  18. Словения;
  19. Румыния;
  20. Шотландия;
  21. Сербия;
  22. Польша;
  23. Албания;
  24. Грузия.

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