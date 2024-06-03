Защитник сборной Италии пропустит Евро из-за серьезной травмы

Как сообщает пресс-служба сборной Италии, выступающий за «Аталанту» центральный защитник Джорджо Скальвини получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустит чемпионат Европы. Вместо Скальвини главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти вызвал в национальную команду защитника «Ювентуса» Федерико Гатти.

Одноклубник Алексея Миранчука повредил колено в конце перенесенного матча 29-го тура Серии А «Аталанты» с «Фиорентиной» (2:3) и был заменен на 84-й минуте. Матч между командами из Бергамо и Флоренции состоялся уже после заключительного тура национального чемпионата — обе команды дошли до финалов еврокубковых турниров, и из-за напряженного графика не смогли ранее провести матч друг против друга.

В сезоне-2023/24 Джорджо Скальвини провел за «Аталанту» 44 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Защитник играл за команду в финале Лиги Европы, в котором бергамаски неожиданно разгромили леверкузенский «Байер», до того не проигрывавший в течение 51 игры. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Скальвини в 45 миллионов евро.

65-летний бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавляет сборную Италии с сентября 2023 года. Евро-2024 станет для него первым крупным турниром национальных команд в тренерской карьере. Известно, что на турнире капитаном «Скуадры адзурры» будет 25-летний голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма. Сборная Италии сыграет на Евро в группе B. Соперниками действующих чемпионов Европы станут сборные Испании, Хорватии и Албании.