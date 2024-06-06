Джеймс Мэддисон исключен из состава сборной Англии на Евро
Полузащитник «Тоттенхэма» не сыграет за национальную команду на стартующем на следующей неделе чемпионате Европы.
Полузащитник «Тоттенхэма» не сыграет за национальную команду на стартующем на следующей неделе чемпионате Европы.
27-летний Джеймс Мэддисон попал в расширенный список из 33 футболистов. Однако, по данным Daily Mail, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не включать его в окончательную заявку англичан на чемпионат Европы.
В недавнем товарищеском матче англичан против сборной Боснии и Герцеговины (3:0) Джеймс Мэддисон вышел на замену на 61-й минуте, однако 7 июня не примет участи в игре с командой Исландии — Мэддисон уже покинул сбор национальной команды.
В сезоне-2023/24 Мэддисон сыграл за «Тоттенхэм» 28 матчей в Английской Премьер-лиге, в которых забил 4 мяча и сделал девять голевых передач. Согласно источнику, Мэддисон слабо провел вторую половину сезона и не убедил своей игрой тренеров национальной команды.
Состав из 33 футболистов англичанам нужно сократить до 26 фамилий. Срок подачи окончательной заявки — не позднее 7 июня. Недавно УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.
Сборная Англии сыграет на Евро в группе C. Соперниками команды Гарета Саутгейта станут сборные Сербии, Дании и Словении.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».