Джеймс Мэддисон исключен из состава сборной Англии на Евро

27-летний Джеймс Мэддисон попал в расширенный список из 33 футболистов. Однако, по данным Daily Mail, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не включать его в окончательную заявку англичан на чемпионат Европы.

В недавнем товарищеском матче англичан против сборной Боснии и Герцеговины (3:0) Джеймс Мэддисон вышел на замену на 61-й минуте, однако 7 июня не примет участи в игре с командой Исландии — Мэддисон уже покинул сбор национальной команды.

В сезоне-2023/24 Мэддисон сыграл за «Тоттенхэм» 28 матчей в Английской Премьер-лиге, в которых забил 4 мяча и сделал девять голевых передач. Согласно источнику, Мэддисон слабо провел вторую половину сезона и не убедил своей игрой тренеров национальной команды.

Состав из 33 футболистов англичанам нужно сократить до 26 фамилий. Срок подачи окончательной заявки — не позднее 7 июня. Недавно УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.

Сборная Англии сыграет на Евро в группе C. Соперниками команды Гарета Саутгейта станут сборные Сербии, Дании и Словении.