Стали известны требования к новому тренеру сборной Англии
Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликует общие требования, предъявляемые к кандидатам на вакантную позицию главного тренера сборной Англии. Об этом сообщает Sky News.
Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликует общие требования, предъявляемые к кандидатам на вакантную позицию главного тренера сборной Англии. Об этом сообщает Sky News.
FA считает, что будущий преемник Саутгейта на посту главного тренера национальной команды должен уметь справиться с повышенным общественным интересом и вниманием, а также иметь большой опыт в управлении. В ассоциации планируют проводить собеседования с разными тренерами, которые соответствуют критериям для этой должности.
Ранее сообщалось, что FA рассмотрит варианты с назначением в национальную команду Маурисио Почеттино, Эдди Хау, Грэма Поттера, Ли Карсли, Энджа Постекоглу и Пепа Гвардиолы.
Во вторник, 16 июля главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подал в отставку после поражения в финале Евро-2024 от Испании (1:2). 53-летний специалист возглавлял национальную команду с сентября 2016 года и провел в общей сложности 102 матча.