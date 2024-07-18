Стали известны требования к новому тренеру сборной Англии

FA считает, что будущий преемник Саутгейта на посту главного тренера национальной команды должен уметь справиться с повышенным общественным интересом и вниманием, а также иметь большой опыт в управлении. В ассоциации планируют проводить собеседования с разными тренерами, которые соответствуют критериям для этой должности.