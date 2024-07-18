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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны требования к новому тренеру сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликует общие требования, предъявляемые к кандидатам на вакантную позицию главного тренера сборной Англии. Об этом сообщает Sky News.

АнглияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

FA считает, что будущий преемник Саутгейта на посту главного тренера национальной команды должен уметь справиться с повышенным общественным интересом и вниманием, а также иметь большой опыт в управлении. В ассоциации планируют проводить собеседования с разными тренерами, которые соответствуют критериям для этой должности.

Ранее сообщалось, что FA рассмотрит варианты с назначением в национальную команду Маурисио Почеттино, Эдди Хау, Грэма Поттера, Ли Карсли, Энджа Постекоглу и Пепа Гвардиолы.

Во вторник, 16 июля главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подал в отставку после поражения в финале Евро-2024 от Испании (1:2). 53-летний специалист возглавлял национальную команду с сентября 2016 года и провел в общей сложности 102 матча.

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