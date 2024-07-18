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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки сборной Испании получили помидоры за победу на Евро

Полузащитник Фабиан Руис и защитник Хесус Навас получили около 150 кг помидоров в честь победы сборной Испании на Евро-2024. Об этом сообщает Ouest-France.

ИспанияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

Оба игрока национальной команды являются уроженцами небольшого города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка в Андалусии, который славится выращиванием томатов. В традиционном обряде чествования чемпионов игроками предлагается забрать количество томатов, соответствующее их собственному весу. В итоге Навасу досталось 64,7 кг, а Фабиан Руису — 83,2 кг.

«Когда-то я играл в футбол у себя в районе. И кто бы мог подумать, что здесь я буду праздновать титул чемпиона Европы», — сказал Руис.

Примечательно, что Навас уже принимал участие в этом обряде в 2012 году, когда Испания выиграла свой третий титул чемпионов Европы.

Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале команду Англии (2:1). Испанцы завоевали рекордный четвертый титул чемпионов Европы, обойдя по числу завоеванных трофеев немцев.

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