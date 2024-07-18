Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Лапи
Висла Кр
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Калев Т
Футбол. Еврокубки
18:00
КуПС
ЮНА Штрассен
Футбол. Еврокубки
19:00
Пафос
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Шериф
Футбол. Еврокубки
19:00
Интер Э
Вележ
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Шяуляй
Футбол. Еврокубки
19:00
Влазния
Валюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Сент-Джозефс
Шелбурн
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
ВПС
Футбол. Еврокубки
19:30
Пайде
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
20:00
Дюделанж
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсакслокк
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Морнар
Футбол. Еврокубки
20:30
Ислочь
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Браво
Футбол. Еврокубки
21:00
Корвинул
Пакш
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Ноа
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Ботев Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
22:00
Сараево
Актобе
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Тиквеш
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
14.07
Испания
Англия
10.07
Нидерланды
Англия
9.07
Испания
Франция
6.07
Нидерланды
Турция
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
5.07
Испания
Германия
2.07
Австрия
Турция
Футбол. Евро. Все результаты
15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Юрий Семин: Евро-2024 был скучным? Совершенно не согласен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от завершившегося на прошлой неделе чемпионата Европы по футболу.

ИспанияЧемпионат Европы: таблица и календарь
38
фотографий
38
фотографий
38
фотографий

«Совершенно не согласен с тем, что этот Евро был скучным. Уровень чемпионата Европы, на мой взгляд, получился достаточно высоким. Были потрясающие матчи, о которых будут помнить долго и помимо финала, например Испания — Германия. В группах были невыдающиеся встречи, потому что многие тренеры и игроки танцевали от результата и много внимания уделяли обороне.

Ну какой же скучный Евро? Посмотрите на Испанию. Это же чудо! Мы у своих называем молодыми игроков в 22−23 года. А у испанцев справа — Ямаль, которому почти весь турнир было вообще 16 лет, и он в этом возрасте забивает в полуфинале французам. В 21 года Нико Уильямс стабилен и всегда опасен. Педри тоже совсем молод. И это он еще выбыл из-за повреждения в самом начале четвертьфинала, а Гави вообще не смог поехать на чемпионат из-за травмы. Несмотря на это, Испания на протяжении всего турнира показывала футбол, которым хотелось любоваться!

Этот чемпионат запомнился и тренерскими идеями. Если честно, перед началом Евро мне казалось, что линия атаки у испанцев чересчур молодая. Но Луис де ла Фуэнте не побоялся сделать ставку на этих ребят. Почему? Потому что он их хорошо знал по работе с юношескими и молодежной сборными. Становился с ними чемпионом Европы в разных возрастах. А опыта и мудрости им добавлял из полузащиты Родри, выдающийся игрок — наверное, такого опорного полузащитника еще не было. И Карвахаль с Начо, которые в своей клубной карьере выиграли всё. Таким образом, сложился баланс. И у де ла Фуэнте ведь небольшая клубная практика, он больше работал со сборными. О нем и говорили, что он юношеский тренер», — сказал Семин.

Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале команду Англии (2:1). Испанцы завоевали рекордный четвертый титул чемпионов Европы, обойдя по числу завоеванных трофеев немцев.

Испания
2:1
Первый тайм: 0:0
Англия
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь