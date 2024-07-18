Юрий Семин: Евро-2024 был скучным? Совершенно не согласен

«Совершенно не согласен с тем, что этот Евро был скучным. Уровень чемпионата Европы, на мой взгляд, получился достаточно высоким. Были потрясающие матчи, о которых будут помнить долго и помимо финала, например Испания — Германия. В группах были невыдающиеся встречи, потому что многие тренеры и игроки танцевали от результата и много внимания уделяли обороне.



Ну какой же скучный Евро? Посмотрите на Испанию. Это же чудо! Мы у своих называем молодыми игроков в 22−23 года. А у испанцев справа — Ямаль, которому почти весь турнир было вообще 16 лет, и он в этом возрасте забивает в полуфинале французам. В 21 года Нико Уильямс стабилен и всегда опасен. Педри тоже совсем молод. И это он еще выбыл из-за повреждения в самом начале четвертьфинала, а Гави вообще не смог поехать на чемпионат из-за травмы. Несмотря на это, Испания на протяжении всего турнира показывала футбол, которым хотелось любоваться!



Этот чемпионат запомнился и тренерскими идеями. Если честно, перед началом Евро мне казалось, что линия атаки у испанцев чересчур молодая. Но Луис де ла Фуэнте не побоялся сделать ставку на этих ребят. Почему? Потому что он их хорошо знал по работе с юношескими и молодежной сборными. Становился с ними чемпионом Европы в разных возрастах. А опыта и мудрости им добавлял из полузащиты Родри, выдающийся игрок — наверное, такого опорного полузащитника еще не было. И Карвахаль с Начо, которые в своей клубной карьере выиграли всё. Таким образом, сложился баланс. И у де ла Фуэнте ведь небольшая клубная практика, он больше работал со сборными. О нем и говорили, что он юношеский тренер», — сказал Семин.