Кукурелья после победы на Евро покрасил волосы в красный цвет

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В одном из интервью Кукурелья заявил, что перекрасит волосы в красный цвет в случае выхода сборной Испании в финал чемпионата Европы. 25-летний защитник «Челси» сдержал свое обещание и поделился фотографией своего нового образа в соцсетях.

«Обещания нужно выполнять», — написал Кукурелья.

Источник: Соцсети

Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале команду Англии (2:1). Испанцы завоевали рекордный четвертый титул чемпионов Европы, обойдя по числу завоеванных трофеев немцев.