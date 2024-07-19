Кукурелья после победы на Евро покрасил волосы в красный цвет
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы национальной команды на Евро-2024.
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы национальной команды на Евро-2024.
В одном из интервью Кукурелья заявил, что перекрасит волосы в красный цвет в случае выхода сборной Испании в финал чемпионата Европы. 25-летний защитник «Челси» сдержал свое обещание и поделился фотографией своего нового образа в соцсетях.
«Обещания нужно выполнять», — написал Кукурелья.
Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале команду Англии (2:1). Испанцы завоевали рекордный четвертый титул чемпионов Европы, обойдя по числу завоеванных трофеев немцев.
На Евро-2024 Кукурелья провел шесть матчей, в каждом из которых выходил в стартовом составе. На его счету голевая передача на Микеля Ойарсабаля, который забил победный мяч в финальной игре.