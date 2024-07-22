Хорхе Сампаоли извинился за сравнение Усмана Дембеле с аутистом
Бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» ранее высказался по поводу выступления игрока «ПСЖ» за сборную Франции на Евро-2024.
Бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» ранее высказался по поводу выступления игрока «ПСЖ» за сборную Франции на Евро-2024.
Хорхе Сампаоли ранее заявил, что Усман Дембеле «играет как аутист». «Он начинает эпизод и заканчивает его сам. Он не способен заставить партнера по команде блистать, он знает только, как заставить блистать самого себя», — сказал тогда Сампаоли, который теперь извинился за подобное поведение.
«У меня никогда не было намерения ссылаться на аутизм. Я приношу свои извинения всем. Я просто хотел поговорить об индивидуальности. Сейчас, как никогда, необходимо обращать внимание на слова, которые мы используем», — написал Сампаоли в социальных сетях.
На Евро-2024 Дембеле принял участие в пяти матчах и не отметился результативными действиями. Сборная Франции покинула чемпионат Европы на стадии полуфинала, уступив Испании.
27-летний Усман Дембеле выступает в составе «ПСЖ» с лета 2023 года, ранее он играл за французский «Ренн», дортмундскую «Боруссию», а также испанскую «Барселону».