Хорхе Сампаоли извинился за сравнение Усмана Дембеле с аутистом

Хорхе Сампаоли ранее заявил, что Усман Дембеле «играет как аутист». «Он начинает эпизод и заканчивает его сам. Он не способен заставить партнера по команде блистать, он знает только, как заставить блистать самого себя», — сказал тогда Сампаоли, который теперь извинился за подобное поведение.

«У меня никогда не было намерения ссылаться на аутизм. Я приношу свои извинения всем. Я просто хотел поговорить об индивидуальности. Сейчас, как никогда, необходимо обращать внимание на слова, которые мы используем», — написал Сампаоли в социальных сетях.

На Евро-2024 Дембеле принял участие в пяти матчах и не отметился результативными действиями. Сборная Франции покинула чемпионат Европы на стадии полуфинала, уступив Испании.