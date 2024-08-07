Родри и Мората дисквалифицированы за кричалки про Гибралтар

Ранее Родри и Мората во время празднования победы сборной Испании на Евро-2024 скандировали вместе с болельщиками «Гибралтар — испанский».

УЕФА дисквалифицировал игроков с формулировкой за «нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» и за то, что они «нанесли ущерб репутации такого вида спорта, как футбол, и УЕФА в частности».

Таким образом, Родри и Мората не помогут своей национальной команде в матче против сборной Сербии в Лиге наций, который пройдет 5 сентября в Белграде.

Гибралтар — небольшая территория (6,8 кв. км) на юге Пиренейского полуострова, из-за которой у Великобритании и Испании ведется долгий территориальный спор. В 1713 году Испания уступила Великобритании эту территорию в рамках Утрехтского договора, передав ее в бессрочное пользование. С тех пор Испания неоднократно оспаривала британский суверенитет над Гибралтаром и считает эту территорию незаконно оккупированной.