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15:52 (мск), источник: Спорт Mail

Родри и Мората дисквалифицированы за кричалки про Гибралтар

УЕФА дисквалифицировал полузащитника сборной Испании Родри и нападающий Альваро Мората дисквалифицированы на один матч за политические кричалки. Об этом сообщает Marca.

ИспанияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Ранее Родри и Мората во время празднования победы сборной Испании на Евро-2024 скандировали вместе с болельщиками «Гибралтар — испанский».

УЕФА дисквалифицировал игроков с формулировкой за «нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» и за то, что они «нанесли ущерб репутации такого вида спорта, как футбол, и УЕФА в частности».

Таким образом, Родри и Мората не помогут своей национальной команде в матче против сборной Сербии в Лиге наций, который пройдет 5 сентября в Белграде.

Гибралтар — небольшая территория (6,8 кв. км) на юге Пиренейского полуострова, из-за которой у Великобритании и Испании ведется долгий территориальный спор. В 1713 году Испания уступила Великобритании эту территорию в рамках Утрехтского договора, передав ее в бессрочное пользование. С тех пор Испания неоднократно оспаривала британский суверенитет над Гибралтаром и считает эту территорию незаконно оккупированной.

Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале команду Англии (2:1). Испанцы завоевали рекордный четвертый титул чемпионов Европы, обойдя по числу завоеванных трофеев немцев.

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