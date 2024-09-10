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Финалиссима между Испанией и Аргентиной не состоится в 2025 году

Матч между победителями Евро и Кубка Америки (Испанией и Аргентиной соответственно) не удастся провести ранее марта 2026 года. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Проведение второго розыгрыша Финалиссимы изначально было запланировано на июнь 2025 года, однако из-за клубного чемпионата мира в США в календаре не осталось свободных окон. Поэтому теперь встречу решено сдвинуть на весну 2026 года.

В 2021 году УЕФА реорганизовал Кубок Артемио Франки, который дважды проводился ФИФА в 1985 и 1993 годах как матч между чемпионами Европы и Южной Америки. Новый турнир получил название Финалиссима, а его первым победителем стала сборная Аргентины, разгромившая в июне 2022 года команду Италии (3:0).

Последний раз Испания и Аргентина встречались в марте 2018 года в товарищеском матче. Тогда испанцы добились крупной победы со счетом 6:1. В официальном матче команды встречались лишь однажды — на групповом этапе ЧМ-1966. В той встрече победу одержали аргентинцы со счетом 2:1.