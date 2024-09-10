Финалиссима между Испанией и Аргентиной не состоится в 2025 году

Последний раз Испания и Аргентина встречались в марте 2018 года в товарищеском матче. Тогда испанцы добились крупной победы со счетом 6:1. В официальном матче команды встречались лишь однажды — на групповом этапе ЧМ-1966. В той встрече победу одержали аргентинцы со счетом 2:1.