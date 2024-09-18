Премьер Британии ответил на угрозы УЕФА отстранить Англию от Евро-2028

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить Англию от Евро-2028 в связи с возможным появлением в английском футболе нового надзорного органа, который должен будет обеспечить защиту футбольных клубов и укрепить их финансовую устойчивость. УЕФА расценивает эти действия как прямое вмешательство властей в управление футболом в стране.
«Я не думаю, что есть какая-то проблема с правилами УЕФА, потому что речь идет о по-настоящему независимом регуляторе. Мы разговариваем с УЕФА, и я уверен, что мы найдем решение», — сказал Стармер.
Согласно правилам УЕФА, из-за вмешательства государства в футбол Англия может исключена из организации, что приведет к отстранению британских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА, в том числе еврокубках и чемпионате Европы.
В ноябре 2023 года УЕФА объявил, что Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия.