Премьер Британии ответил на угрозы УЕФА отстранить Англию от Евро-2028

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить Англию от Евро-2028 в связи с возможным появлением в английском футболе нового надзорного органа, который должен будет обеспечить защиту футбольных клубов и укрепить их финансовую устойчивость. УЕФА расценивает эти действия как прямое вмешательство властей в управление футболом в стране.