Аршавин рассказал, какое решение Гуса Хиддинка принесло успех на Евро-2008

На Евро‑2008 сборная России во главе с Гусом Хиддинком дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионам испанцам. По мнению Аршавина, грамотное сочетание игроков ЦСКА в обороне и «Зенита» в атаке принесло результат на чемпионате Европы 2008 года.
«В ЦСКА в нулевых были собраны лучшие игроки обороны и просто хорошие и сильные футболисты. А в “Зените”, так чуть позже случилось, в нападении собрались люди. В итоге в сборной на чемпионате Европы Гус Хиддинк соединил зенитовский и армейские блоки, мы просто хорошо взаимодействовали, и это дало результат. С другой стороны, я в сборной в основном с зенитовскими общался — нас было много, мы все были “заражены” одними интересами, скажем так. Хотя, повторюсь, конфронтации с армейцами тоже не было», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В 2008 году сборная России достигла наивысшего достижения в своей новейшей истории — выход в полуфинал континентального первенства и завоевание бронзовых медалей. В декабре того же года Гусу Хиддинку было присвоено звание «Заслуженный тренер России».
Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды футболист принял участие в 75 матчах, в которых забил 17 мячей.