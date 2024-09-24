Кроос высмеял УЕФА после признания ошибки с рукой Кукурельи

«Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, которую почти все смогли увидеть за секунду. Это меня очень успокаивает. Могу ли я теперь называть себя чемпионом Европы, потому что они официально это подтвердили? Я так не думаю», — сказал Кроос.