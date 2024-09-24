Кроос высмеял УЕФА после признания ошибки с рукой Кукурельи

На 106-й минуте мяч попал в руку защитника испанской сборной Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор проигнорировал этот эпизод. VAR также не вмешался в этот эпизод.
Ситуация была разобрана в последнем судейском отчете УЕФА, где было признано, что Тэйлор ошибочно не назначил пенальти в этой ситуации.
«Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, которую почти все смогли увидеть за секунду. Это меня очень успокаивает. Могу ли я теперь называть себя чемпионом Европы, потому что они официально это подтвердили? Я так не думаю», — сказал Кроос.
Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале команду Англии (2:1). Испанцы завоевали рекордный четвертый титул чемпионов Европы, обойдя по числу завоеванных трофеев немцев.
Матч против Испании стал последним матчем в карьере Тони Крооса. Немец завершил карьеру после домашнего Евро-2024 в возрасте 34 лет.