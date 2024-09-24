Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроос высмеял УЕФА после признания ошибки с рукой Кукурельи

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос высмеял позицию УЕФА, который признал ошибочным решение не назначать пенальти в матче ¼ финала Евро-2024 против Испании. Об этом сообщает 90min.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 106-й минуте мяч попал в руку защитника испанской сборной Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор проигнорировал этот эпизод. VAR также не вмешался в этот эпизод.

Ситуация была разобрана в последнем судейском отчете УЕФА, где было признано, что Тэйлор ошибочно не назначил пенальти в этой ситуации.

«Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, которую почти все смогли увидеть за секунду. Это меня очень успокаивает. Могу ли я теперь называть себя чемпионом Европы, потому что они официально это подтвердили? Я так не думаю», — сказал Кроос.

Сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале команду Англии (2:1). Испанцы завоевали рекордный четвертый титул чемпионов Европы, обойдя по числу завоеванных трофеев немцев.

Матч против Испании стал последним матчем в карьере Тони Крооса. Немец завершил карьеру после домашнего Евро-2024 в возрасте 34 лет.

Германия
Чемпионат Европы: таблица и календарь